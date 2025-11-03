El motor, la nostalgia y la pasión por el todoterreno volvieron a encontrarse este fin de semana en Linares y Navas de San Juan con la celebración del XIV Encuentro Nacional Land Rover Santana, organizado por la Asociación Metalúrgica Santa Ana. La cita reunió a un gran número de vehículos procedentes de distintos puntos del país, consolidando una edición más el espíritu de una marca estrechamente ligada a la historia industrial de Linares.

Durante la jornada del sábado, los conductores inscritos iniciaron su ruta a las 10:30 horas desde la Glorieta de América, punto de partida de un recorrido libre por diversos parajes de la comarca que permitió disfrutar del paisaje y del compañerismo entre aficionados.

El domingo, la actividad continuó con un desayuno de despedida en el mismo lugar, al que siguió una visita a una exposición de miniaturas de Land Rover Santana, un homenaje simbólico a la huella que esta marca dejó en la ciudad y que sigue viva en la memoria colectiva de Linares.

El encuentro volvió a demostrar que el Land Rover Santana no es solo un vehículo, sino un emblema de identidad, orgullo y tradición para una ciudad que mantiene intacto su vínculo con la historia del motor.