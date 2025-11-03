El borrador del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Linares para 2026 incluye una partida destinada a la ejecución de mejoras en el Paseo de Linarejos, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad. Las intervenciones previstas abarcan trabajos de embaldosado, jardinería y renovación del mobiliario urbano, con el objetivo de conservar y embellecer esta zona para vecinos y visitantes.

El concejal-delegado de Obras, Michel Rentero, ha subrayado que “somos conscientes de que el Paseo de Linarejos presenta ciertos desperfectos, acumulados por el uso y el paso del tiempo, y deben ser arreglados para seguir ofreciendo una buena imagen de Linares”. Rentero ha añadido que este espacio no solo es un lugar de esparcimiento, sino también escenario de numerosas celebraciones, lo que justifica la inversión prevista.

Asimismo, el concejal ha querido trasladar un mensaje a los grupos de la oposición: “Llevamos tiempo trabajando en este proyecto y en otros de la ciudad. Pedimos menos palabrería y postureo, y más colaboración constructiva para que los proyectos planificados se ejecuten de manera eficiente”.

Con esta actuación, Linares refuerza su compromiso con la mejora de los espacios urbanos, sumando esta inversión a las múltiples intervenciones que ya se están realizando en distintos puntos de la ciudad para potenciar su atractivo, funcionalidad y cuidado.