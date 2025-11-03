La Junta de Andalucía destina 1,2 millones de euros para la programación de talleres de diferentes competencias en los 17 Centros de Participación Activa (CPA) de la provincia de Jaén que, como ha señalado el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, tienen el objetivo de “favorecer el envejecimiento activo de nuestros mayores luchando, al mismo tiempo, contra la soledad no deseada”.

El delegado del Gobierno de la Junta en la provincia ha visitado el CPA de Jamilena, acompañado por la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, y el alcalde del municipio, Tomás Liébana, para conocer alguno de estos talleres que se imparten en los centros recordando “la prioridad que el Gobierno de Juanma Moreno confiere a las políticas dirigidas a las personas mayores”.

En este sentido, Jesús Estrella ha subrayado el compromiso de la Junta con la ampliación de la red de residencias y centros de día de la provincia, 12 más con una financiación global de 21 millones de euros, así como en el incremento del número de plazas concertadas, que ha aumentado en 500 en los últimos 6 años, llegando a las 5.000 en el territorio jiennense. Igualmente, el delegado del Gobierno ha recordado el impulso al número de usuarios beneficiarios en materia de dependencia, con más de 33.000 en la provincia, y el récord en prestaciones en dependencia, con más de 50.000 en Jaén.

Talleres

El máximo titular de la Junta en la provincia ha detallado que la nueva programación de talleres en los Centros de Participación Activa se dirige a “más de 60.000 mayores en la provincia con un total de 680 cursos”. Las actividades programadas van dirigidas, por un lado, a favorecer las condiciones físicas de los usuarios de los CPAs con talleres de yoga, pilates o gimnasia; por otro lado, a propiciar el desarrollo cognitivo de las personas mayores y también a “ampliar sus conocimientos y competencias desarrollando habilidades en lo que a nuevas tecnologías se refiere”.

Por otro lado, también hay talleres de desarrollo personal y emocional, igualdad, prevención en materia de violencia de género, desarrollo sociocultural (teatro, música y lectura) y desarrollo creativo (pintura).

Jesús Estrella ha señalado como “clave” esta programación que “ofrece una oferta tan diversa para dar a nuestros mayores herramientas para que continúen envejeciendo de forma activa, para que continúen desarrollando su potencial en los Centros de Participación Activa sabiendo que tienen a su lado al Gobierno de la Junta para seguir propiciando una mayor calidad de vida y, sobre todo, su bienestar”.