El atleta paralímpico linarense José Antonio González Aouita está desarrollando durante el curso 2025-2026 el Ciclo de Conferencias “Los Valores en el Deporte Adaptado: Esfuerzo y Superación”, una iniciativa que lo está llevando por distintos centros educativos de Linares y la provincia de Jaén.

El pasado 31 de octubre, Aouita fue invitado por el Colegio La Presentación de Linares, donde ofreció una conferencia dirigida al alumnado de Segundo de Bachillerato. En este encuentro, el deportista compartió su historia de vida y superación, con el objetivo de transmitir valores como el respeto, el esfuerzo, la inclusión y la perseverancia desde las etapas escolares.

Durante sus sesiones, Aouita no solo imparte charlas, sino que también promueve actividades deportivas adaptadas que permiten al alumnado comprender de forma vivencial la importancia del deporte inclusivo.

El ciclo comenzó el 22 de octubre en el CEIP Santísimo Cristo de la Veracruz de Iznatoraf, y continuará con nuevas citas ya confirmadas en distintos centros educativos. La próxima conferencia tendrá lugar el 13 de noviembre en el Instituto Santa Catalina de Alejandría de Jaén.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Comité Paralímpico Español, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), así como la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Jaén y ADLAS (Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Segura y Las Villas).

Además, José Antonio González Aouita participa activamente con distintas ONG de Linares en la organización de carreras solidarias, reforzando su compromiso con la promoción de un deporte inclusivo, educativo y transformador.