El concejal-delegado de Comercio y Hostelería, Michel Rentero, junto al concejal-delegado de Hacienda, José Luis Roldán, han mantenido recientemente un encuentro con representantes de ACIL, la Cámara de Comercio y los aparcamientos San Agustín, Plaza Don Bosco y Plaza del Ayuntamiento, con el objetivo de explorar posibles colaboraciones.

Durante la reunión, Rentero explicó que la finalidad principal es “establecer acuerdos que beneficien a la ciudadanía que haga sus compras en el sector comercial de Linares, para así poder repercutir de forma positiva en este sector tan importante para la economía y el empleo en nuestra ciudad”.

El encuentro refleja el compromiso del Ayuntamiento con la dinamización del comercio local y la búsqueda de estrategias conjuntas que mejoren la experiencia de los compradores y contribuyan al fortalecimiento económico de Linares.