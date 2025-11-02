La Asociación Amigos del Sáhara Libre de Linares celebrará el próximo miércoles, 19 de noviembre, a las 18:00 horas, la conferencia titulada “50 años en el exilio: el pueblo saharaui”, que tendrá lugar en el Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior de Linares.

El encuentro contará con un panel de ponentes de primer nivel que analizarán, desde diferentes perspectivas, medio siglo de resistencia y lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación.

Intervendrán D. Cristóbal Fábrega Ruiz, fiscal, quien realizará un repaso histórico por estos cincuenta años de exilio; Dña. Gely Ariza, presidenta de FANDAS-Andalucía, que abordará el papel del voluntariado andaluz y el trabajo que desarrollan las asociaciones en los campamentos de refugiados; y D. Mohamed Salem Daha, delegado del Frente Polisario en Andalucía, que ofrecerá una actualización sobre la situación actual en los campamentos saharauis.

El acto contará con la presencia de representantes institucionales, asociaciones, sindicatos y miembros de la entidad organizadora, que con su compromiso y participación refuerzan el espíritu solidario de Linares con el pueblo saharaui.

Desde la Asociación Amigos del Sáhara Libre se ha expresado su agradecimiento por el interés mostrado y se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para asistir a este encuentro, que pretende fomentar la reflexión, la sensibilización y el apoyo a una causa humanitaria que cumple cinco décadas en el exilio.