Las de Linares caen 4-0 en la cuarta jornada disputada en Priego. Duro partido para nuestro primer equipo femenino. Las nuestras viajaban a Priego de Córdoba con la intención de lograr algún resultado positivo, si bien es cierto, que en ningún momento tuvimos esa opción.

La jugadora linarense Ana Chen formaba parte de la alineación y demostraba una vez más, que a pesar de sus 13 años, progresa adecuadamente. Por todos es sabido que en Linares, el Tenis de Mesa, depende mucho de su cantera, y que apostar por los jóvenes canteranos siempre que se pueda, es una prioridad para que tengan contacto con el deporte de alto nivel. Junto a ella, la asiática Hyunju Sim y la capitana Roxana Istrate.

Precisamente era Ana Chen la que abría el partido junto a la capitana local Marija Galonja, a la cual nos alegra volver a ver en las pistas tras su reciente maternidad. La lógica se impuso y la española de origen serbio se apuntaba el primer tanto del encuentro para subirlo al marcador prieguense. Tras esto, disfrutábamos del duelo más disputado del encuentro, protagonizado por Tatiana Garnova y nuestra Roxana Istrate. Tuvo oportunidad de poner las tablas nuestra capitana en el cuarto set, pero los caprichos de este deporte decantaron la balanza en favor de la rusa, que finiquitó el duelo en el quinto.

Con 2-0, Sim se medía ante una Jiaqi Meng que no encontró resistencia por parte de la nuestra y que sin mayores problemas, ponía el 3-0 en el marcador. Así ls cosas, era Ana Chen la que volvía a la mesa para medirse ante Garnova. Sobresaliente nuestra jugadora infantil, disputando buenos puntos ante una enorme jugadora. La lógica se volvió a imponer y nuestra canterana se veía superada con mucho honor. Sin duda, la lectura positiva de este inicio de temporada es que nuestras canteranas están compitiendo y serán claves en el futuro.

La próxima semana no disputaremos jornada liguera por la disparidad de equipos en la competición, por lo que el Cliniqas.com piensa ya en la ETTU CUP que se disputa en nuestra ciudad del 14 al 16 de Noviembre