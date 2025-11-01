Si la cosa no cambia, caminamos indefectiblemente hacia la Distopía, el Armagedón. Creo que no exagero, aunque en el fondo, quiero ser optimista, pero la situación mundial no pinta nada bien. Ni para España, porque un país entero ha sido ninguneado y ridiculizado por un elemento llamado Puigdemont, que yo llamo “pico del monte”. Para mí, este señor, ha intentado ser una especie de Sibila, que ha presentado un futuro de división con el apoyo de sus simpatizantes, y de sus dioses, ya que él ha demostrado manejar ese futuro riéndose de la buena voluntad del pueblo y del gobierno del Sr. Sánchez. Para ello, ha tenido que tirar de alguno de sus correligionarios de la policía autonómica, siendo excluidos tanto Guardia Civil, como Policía Nacional, por dos de los ministros del Gobierno Central, que siendo jueces de profesión, han permitido la barrabasada, de no contar con las citadas fuerzas de Seguridad del Estado. Esto por un lado.

Luego tendríamos que empezar a repasar las situaciones de muchos países del mundo:

• Marruecos: que ha robado al Sáhara sus tierras y que ha sembrado de minas las fronteras con Argelia, donde viven expulsados los casi 200.000 saharauis que rechazaron la ocupación de Mohamed VI, robándoles los caladeros de pesca y los fosfatos, con la aquiescencia de Estados Unidos, Francia y ahora también España.

• Ucrania: Masacrada de forma inmisericorde por el canalla de Putin.

• Gaza, Cisjordania, Líbano, machacados brutalmente por Netanyahu, por considerarse a sí mismo, el único en la posesión de la verdad de los Libros Sagrados y apoyados por gobiernos dictatoriales que dan apariencia de democracias.

-Los países de los ayatolas con el sometimiento de la mujer; el gran pecado de que ellas no lleven velo, o burka, que puede acabar en muerte para la mujer y también con la prohibición de la Escuela Secundaria a los menores.

• Venezuela: Con el grave asunto del “Inmaduro” negándose a la transparencia de los votos, con 2000 personas en las cárceles.

• El Salvador, con el niñato Nayib Bukele, la inmensa cantidad de presos y el trato que les da, que cuando ves las imágenes, parece aquello un matadero.

• Nicaragua con Ortega, otra dictadura igual que la que existía antes de dar el golpe en el país.

• Corea del norte, con Kim Jong Un, un niño que se siente un dios y dice a su pueblo cuando puede respirar y cuando no.