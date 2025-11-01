El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha presentado esta programación en la Biblioteca Provincial en la capital, explicando que, “de esta forma el mes de noviembre se llena de cultura con actividades y encuentros en distintos espacios públicos y para todos los gustos”. En esta presentación, se ha desgranado las distintas actividades que se desarrollarán durante el mes de noviembre.

Jornadas Europeas de Patrimonio

Estas jornadas con telón de fondo durante el pasado mes de octubre, nos llevarán Baeza con un paisaje musical, a Cazorla en una visita donde se mostrarán los trabajos de consolidación y conservación en el castillo de la Yedra y a los museos de Jaén y el Museo Íbero, con una conferencia sobre el papel de las Mujeres Arquitectas en el Colegio Oficial de Arquitectos, un paseo reflexionado por las calles y casas del barrio de El Almendral, presentación de los últimos trabajos de investigación de las cuevas del Engarbo, una visita comentada a la Villa Romana de Bruñel o a la Sacra Capilla del Salvador en Úbeda así como una actuación a cargo del artista jiennense “El Tabanco” para conmemorar el Día del Flamenco.

Coincidiendo con el 15 Aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y para celebrar esta efeméride la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía participa en más de una docena de actividades en colaboración con otras entidades como la Universidad de Jaén a través de su Vicerrectorado de Cultura, la Federación de Peñas Flamencas o el Ayuntamiento de Linares.

Otras efemérides se celebran en nuestras Instituciones como el Día Internacional de la Infancia con una visita comentada en el Museo Ibero a cargo de su directora o una sesión de narración oral en el Museo de Jaén. El Día Internacional de la Música se celebra con talleres musicales en los Museos Ibero y de Jaén, un concierto coral en el Museo de Jaén y una conferencia taller en el Museo Ibero dando a conocer nuestro patrimonio musical a través de los instrumentos de viento hasta el final del renacimiento a través de reproducciones reales de instrumentos conservados en museos.

El Día Internacional contra la Violencia de Género se conmemora con un café y coloquio con el título “Café con… arte y violencia de género” en el Museo de Jaén, una visita temática en el Museo de Jaén, un juego de rol en el Museo Ibero en el que se trabajará la coeducación, igualdad y la lucha contra la violencia de género a cargo de la compañía Small Clown y con el XIII Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Genero organizado por la Diputación Provincial y una charla organizada por al Asociación de Mujeres Progresistas Contra la Discriminación y la Violencia de Género de Jaén en Biblioteca Pública Provincial.

Además de lo anterior, el Museo Íbero, acogerá visitas guiadas, teatralizadas, la representación teatral de Medea y Lisístrata así como talleres familiares en relación con la exposición “Caballos de Iberia”, de joyería íbera o viviremos una aventura íbera en un viaje al pasado. En cuanto a las exposiciones podremos seguir disfrutando de la “La ciudad fortificada ibérica: El Oppidum”, “Historias en plata. Denarios republicanos”, donde se destaca el papel del denario como medio de propaganda política y cómo se convierte en un medio de lucha por el poder en Roma” y que ya finaliza este mes, Cuestión de peso” donde se analizan las formas en que se producía el control de las mercancías en el paso y cómo evolucionaron los sistemas de medidas de masa, “Tocar, ver, escuchar. Una experiencia inclusiva con el patrimonio ibero en 3D” en colaboración con la Universidad de Jaén, “Olivo con historia” que acoge el estudio del origen y evolución del Olivo en la península Ibérica a partir de la morfometría y ADN de restos arqueológicos y en esta muestra se ofrecen unos primeros resultados de estos trabajos y “Caballos de Iberia”, unos relieves de caballos que proceden de un santuario ibérico tardío de Luque, en Córdoba.

En el Enclave Arqueológico de Puente Tablas planteamos un teatro en el que se representará una gran boda íbera a cargo de la Irremediable compañía y el grupo de recreación histórica de Linares, dos visitas teatralizadas y una visita guiada al Oppidum.

El Conjunto Arqueológico de Cástulo ofrece sus tradicionales visitas todos los sábados del mes de noviembre, el taller de calogaciónde cerámica dedicado a la a la clasificación, documentación y etiquetado de cerámicas procedentes de las excavaciones realizadas en Cástulo así como un ciclo de conferencias que recogerá los avances en la investigación de Cástulo tales como “Ofrendas de animales a las divinidades: Estudio arqueozoológico del Santuario de Torre Alba” a cargo de Rubén Fernández Jiménez, “Los colores de Cástulo, pinturas murales y mosaicos revelados en el laboratorio” a cargo de Alberto Sánchez Vizcaíno y “El hueso trabajado en época romana” a cargo de Francisco Germán Rodríguez Martín. Asimismo, en el Museo Arqueológico de Linares la exposición “Glíptica: Gemas grabadas”, que muestra una veintena de entalles hallados en la ciudad de Cástulo y su territorio.

El Museo de Úbeda presenta el taller familiar “Construyendo el castillo” en el que los participantes conocerán la arquitectura defensiva medieval creando su propio castillo.

Asimismo, la exposición “Bartolomé Alvarado. Homenaje” es una exposición temporal retrospectiva del pintor y escultor ubetense Bartolomé Alvarado (1943 – 2018). En esta muestra se podrá ver una pequeña selección de obras tanto en pintura como escultura con una estrecha vinculación con la ciudad que le vio nacer, y particularmente con su patrimonio.

El Museo de Jaén ofrece encuentros con artistas urbanos en directo donde K-lina, Moxaico y Virginia Bersabé crearán obras en directo, visitas guiadas a las colecciones o la restauración en directo del cuadro de Rea Silvia, conferencias con títulos como “Arqueología en la ciudad de Jaén” donde se analizará la evolución urbana de la ciudad de Jaén desde el espectro arqueológico, focalizando la atención hacia los elementos patrimoniales aún presentes en nuestro entorno y qué diálogo siguen manteniendo con la actual fisonomía construida, “Historias y leyendas del molino del cubo de Torredonjimeno” o “Enfermedades digestivas en el Calcolítico” en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de Jaén, ciclo de visitas temáticas los miércoles a cargo de Carmen Guerrero, una visita temática según la visión del pintor Alberto Carrillo, el ciclo de cantautores con LaLola y las de atrás y Julio Demonio o visitas concertadas con colectivos de mayores o de necesidades especiales.

En sus exposiciones nos invita a “110 años del Museo provincial de Bellas Artes de Jaén, “Segunda rotación de arte gráfico en el Museo de Jaén”. “El alcázar almohade de Jaén. Un patrimonio oculto” con motivo de la celebración del 1200 aniversario presentando los resultados constatados, mediante metodología arqueológica, del análisis de la manzana del Convento de Santo Domingo (actual Archivo Histórico Provincial), la exposición de fotografía “One Health” de Katy Gómez acompañado de una visita temática y la que inauguraremos en este mes “Espacio dedicado. Arte religioso recuperado”, en torno a las intervenciones en materia de restauración emprendidas por el Museo de Jaén en los últimos años. Se realizará un recorrido por los diferentes soportes y técnicas que permiten intervenir estas obras, se mostrarán el efecto del deterioro sobre el patrimonio cultural y se expondrán los criterios para la conservación de los bienes del Museo.

La Biblioteca Pública Provincial ofrece una sesión de narración oral con Blas Rueda así como la presentaciones de libros de Alfonso Alcalde Diosdado, de Enrique Castillo y de Juana Mari Acuña Cueva.

El Centro Andaluz de las Letras propone encuentros en el centro en la Biblioteca Pública Provincial con Víctor Colden con motivo de la publicación “La cinta verde” y con Miguel Ángel Arco con motivo de la publicación de “La hambruna española”. Asimismo, continúa con su ciclo “Encuentros en el Museo Ibero” con Sergio del Molino y la Grifomaquía de Cerrillo Blanco.

La cultura también viaja a los municipios a través de la Red de Teatros Públicos de nuestra provincia llevando espectáculos de teatro, música , circo y flamenco a Cazorla, Orcera y Vilches.

Y presentamos un nuevo ciclo “Ciclo de órgano en Andalucía. Música y Patrimonio”, un evento cultural que aprovecha la valiosa red de instrumentos históricos conservados en capillas e iglesias de nuestra comunidad, auténticos tesoros del patrimonio musical europeo. Un programa que busca dar a conocer y poner en valor este rico legado material, muchas veces desconocido, mediante un ciclo de conciertos en el que participarán destacados intérpretes de ámbito nacional e internacional. Una iniciativa de la Consejería de Cultura, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.

En Jaén, el espacio escogido es Baeza el 23 de noviembre en la Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés con Joao Vaz (órgano), Tiago Simas (corneto) como intérpretes.

Asimismo, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte apoya los Festivales que se desarrollan en la provincia, la edición otoñal de “Música en Segura”, el “Festival de Otoño” de Jaén y el “Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza”.

En definitiva y como así lo ha trasladado el delegado, “se trata de un sinfín de actividades gratuitas, de fácil acceso, adaptadas a niños, mayores y familias para el disfrute de la cultura de la provincia”.

Estas actividades pueden consultarse en las redes sociales de las distintas instituciones y en las redes sociales de la delegación territorial en ‘@culturayPHJaen’. Los museos y Conjunto Arqueológico de Cástulo abren sus puertas de martes a sábado de 9 a 21h, los museos y de 9 a 18h la ciudad de Cástulo y de 9 a 15h los domingos y festivos. La Biblioteca estará abierta de lunes a viernes de 9 a 21h y los sábados de 9 a 14h. Por su parte, el Enclave Arqueológico de Puente Tablas abrirá en horario habitual de 9 a 15h de martes a domingo incluidos festivos y el Archivo Histórico Provincial de 9 a 14h de lunes a viernes y de 10h a 14h los fines de semana.