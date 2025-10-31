La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, junto al presidente de honor de la Asociación Escritores con la Historia, Antonio Pérez Henares, ha presentado la programación de las IV Jornadas de Novela Histórica ‘Ciudad de Linares’, que se celebrarán del 12 al 14 de noviembre. Este año, la cita contará con la participación de destacados autores como Javier Rubio Donzé, Antonio Pérez Henares, Elvira Roca, María Reig y Santiago Posteguillo, consolidando el evento como uno de los referentes nacionales en su género.

“Estas jornadas propician el encuentro de los amantes de la lectura, la literatura, la historia y la cultura en general. Año tras año, crecen en envergadura gracias al nivel de los autores participantes y al interés de la ciudadanía. Este año, con un cartel de excelencia, la ambición de las jornadas es mayor que nunca”, ha señalado Ferrer. La edil ha destacado que Linares se sitúa nuevamente en el epicentro de la novela histórica a nivel nacional, invitando a la población local y de otros municipios a asistir y disfrutar de la visión de primera mano de los escritores sobre sus obras.

La programación comenzará el 12 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Auditorio Municipal de El Pósito, con la inauguración oficial y la presentación de Ingrata patria, de Elvira Roca. El día 13, María Reig presentará Sonó un violín en París y Antonio Pérez Henares ofrecerá la conferencia Himilce y Aníbal, la dinastía hispano-púnica que pudo reinar. La clausura, el 14 de noviembre, contará con Santiago Posteguillo y su última novela, Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César.

Además, se desarrollarán actividades complementarias, como la sesión matinal con estudiantes de Secundaria y Bachillerato el 12 de noviembre, en la que Javier Rubio Donzé presentará su obra España contra su Leyenda Negra: mitos, agravios y discursos. También habrá encuentros con los grupos de lectura de la Biblioteca Pública Municipal el 13 de noviembre, con la participación de María Reig y Elvira Roca en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

Estas jornadas consolidan a Linares como punto de referencia para la novela histórica, ofreciendo al público la oportunidad de conectar con la historia a través de la narrativa de autores de prestigio.