El Hospital Universitario San Agustín, de Linares, ha acogido las I Jornada de Enfermedad Tromboembólica Venosa, actividad organizada por la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna bajo el título ‘Conocer, prevenir y actuar’, coincidiendo con la celebración este mes del Día Mundial contra la Trombosis, en concreto, el 13 de octubre. Con esta jornada, en línea con las directrices de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH según sus siglas en inglés), se ha pretendido concienciar a profesionales del hospital linarense sobre esta patología, que continúa siendo la principal causa de mortalidad prevenible en todos los hospitales del mundo.

El encuentro se ha dedicado a la actualización científica y al intercambio de experiencias clínicas en torno a una de las patologías más relevantes en la práctica médica actual. Según apunta el jefe de Servicio de la UGC de Medicina Interna del centro hospitalario, Ramez Constantino Chahin, “se estima que cada año se producen 10 millones de casos de coágulos asociados a hospitales en todos los hospitales del mundo y que el 60% de los coágulos venosos ocurre durante o después de la hospitalización, lo que convierte a los coágulos asociados a hospitales en una de las principales causas de muerte prevenibles en el hospital”.

Durante la jornada, se han abordado temas de especial interés clínico y diagnóstico para los asistentes. Así, el facultativo de Urgencias, el Dr. Francisco Martínez, ha realizado la exposición sobre ‘Enfermedad Tromboembólica en Urgencias: ojo clínico y ecografía doppler’, donde se subrayó la importancia del diagnóstico precoz y la formación en técnicas de imagen para la detección rápida de eventos tromboembólicos.

Otro de los ejes de debate ha sido ‘Trombosis y peso: una ecuación que suma’, presentada por el Dr. Ramez Constantino Chahin, durante la cual los expertos analizaron la relación entre el exceso de peso y el riesgo trombótico, así como la necesidad de adaptar los protocolos terapéuticos al perfil del paciente.

El programa ha concluido con la sesión de la especialista en Medicina Interna, la Dra. Haylen Marin, ‘Trombosis inusuales”, que ha permitido revisar casos clínicos poco frecuentes y discutir estrategias de manejo en escenarios complejos, fomentando el pensamiento crítico y la colaboración interdisciplinar.

El evento ha reunido a médicos de urgencias, internistas, hematólogos y profesionales de enfermería, consolidándose como un foro de referencia para el abordaje integral de la enfermedad tromboembólica venosa.

El Dr. Constantino ha avanzado que “con estas primeras jornadas se da inicio a un ciclo formativo anual orientado a la mejora continua en la atención al paciente con patología tromboembólica, reafirmando el compromiso del equipo organizador con la excelencia asistencial y la formación continua”.

Compromiso con la ETV

El compromiso adquirido por el equipo de la UGC de Medicina Interna del Hospital Universitario San Agustín con el estudio y esta patología se está viendo materializado no sólo en el comienzo de estas jornadas anuales. Recientemente también se ha llevado a cabo la presentación del libro ‘Enfermedad tromboembólica venosa (ETV). Guía práctica para el diagnóstico y tratamiento’, una obra que sirve para ofrecer unas directrices prácticas y rigurosas, fundamentadas en la evidencia científica más reciente.

Dicho libro ha sido el resultado del esfuerzo conjunto del equipo de especialistas del hospital linarense conformado por médicos internistas, hematólogos, neumólogos y ginecólogos. Este grupo de expertos aporta en esta obra una visión multidisciplinar imprescindible y actualizada sobre la enfermedad tromboembólica venosa. Cada uno de los autores posee una amplia trayectoria en el estudio, diagnóstico y manejo de esta patología, combinando experiencia clínica con un profundo compromiso con la docencia e investigación. Su compromiso con la excelencia médica y la actualización continua se refleja en cada capítulo, convirtiendo este libro en un recurso clave para la formación de otros profesionales sanitarios.