El motor, la nostalgia y la pasión por el todoterreno volverán a encontrarse este fin de semana en Linares y Navas de San Juan con la celebración del XIV Encuentro Nacional Land Rover Santana, organizado por la Asociación Metalúrgica Santa Ana. La cita reunirá a un gran número de vehículos procedentes de distintos puntos del país, en una nueva edición que consolida el espíritu de una marca estrechamente ligada a la historia industrial de Linares.

El concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre, ha mostrado el respaldo del Área de Deportes a esta iniciativa, que combina patrimonio automovilístico, turismo y convivencia entre aficionados.

Mañana, sábado, los conductores inscritos iniciarán su ruta a las 10:30 horas desde la Glorieta de América, punto de partida de un recorrido libre por diversos parajes de la comarca. El domingo, la actividad continuará con un desayuno de despedida en el mismo lugar, al que seguirá una visita a una exposición de miniaturas de Land Rover Santana, un homenaje simbólico a la huella que esta marca dejó en la ciudad.

Con este encuentro, Linares volverá a ser escenario de una cita que celebra su identidad ligada al motor y a la aventura, proyectando su legado hacia las nuevas generaciones de entusiastas.