La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado hoy un pleno ordinario en el que, como ha explicado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, se han aprobado una serie de partidas que van a “permitir ejecutar proyectos de importancia para la provincia y también mejorar las arcas municipales”. Así, y entre otras cuestiones, se ha anunciado una nueva convocatoria para que jóvenes menores de 35 años puedan contar con ayudas para comprar viviendas en la Sierra de Segura; se ha dado luz verde al Plan Provincial de Obras y Servicios de 2026, que estará dotado con 16,16 millones de euros; así como a la aportación de la Administración provincial al Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, que se elevará hasta los 90 millones de euros; o a la partida que dispondrá la Diputación para que se puedan acometer obras en caminos rurales afectados por la DANA.

Estos asuntos son, a juicio de Pilar Parra, “una muestra de la importancia que tiene la Diputación para el mundo rural” y, en esa dirección, ha anunciado que “vamos a poner en marcha un plan que queremos experimentar en la zona donde se ubica el Centro de Innovación Territorial (CIT) que nos concedió el Ministerio para la Transición Ecológica en la comarca de la Sierra de Segura”. Desde esta entidad se está trabajando en proyectos como el Camino de la Transhumancia, la Escuela de Pastores o Competiolivar, y ayer “presentaba la ministra Sara Aagesen el Campus Rural, donde jóvenes de otros lugares vienen a llevar su talento al mundo rural”, una iniciativa “que puede ser una invitación para que esos jóvenes descubran lo que es ese mundo rural y nuestros pueblos y mañana decidan venirse a vivir a la provincia de Jaén”, ha apostillado Parra.

En concreto, con esta nueva convocatoria de la Diputación, que está dotada con un millón de euros de fondos propios, “vamos a dar ayudas a jóvenes que sean menores de 35 años con el objetivo de recuperar ese parque de viviendas vacías que hay en todos los pueblos, de modo que esta inversión se va a traducir en una ayuda que puede llegar hasta los 10.000 euros”. Los municipios beneficiarios, como ha aclarado Pilar Parra, serán las 13 localidades de la comarca de Segura por lo que, a su juicio, “es una apuesta importante y va a ayudar con toda esa confluencia de proyectos a que realmente contribuyamos a activar el mundo rural y nuestros pueblos”.

Entre los asuntos abordados en este pleno también ha estado la aprobación del Plan Provincial de Obras y Servicios, respecto a lo que Pilar Parra ha expuesto que “un año más traemos este convocatoria, en la que mantenemos el esfuerzo para que cuente con un presupuesto de 16,16 millones de euros”. En este sentido, ha puntualizado que “se trata de un plan de concertación con los ayuntamientos, de modo que la autonomía municipal es la que determina para qué se va a gastar ese dinero”. Así, y en concreto, la vicepresidenta tercera ha recordado que “desde hace un par de años venimos comprobando que los ayuntamientos cada día se inclinan más por el gasto corriente, es decir, que este plan lo destinan a pagar sueldos de trabajadores o la electricidad, entre otros”. Así, el reparto decidido por los consistorios en 2026 hará que, del total de este plan, se destinen 12 millones de euros para gasto corriente y 4 millones para obras.

Otro de los puntos del orden del día incluidos en este pleno ha sido el referente a la aportación de la Diputación al Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas. Al respecto, la responsable económica de la Diputación ha puesto de manifiesto que “siempre hemos tenido la vocación de ir más allá de nuestras competencias y de dar solución a aquellos problemas que realmente aquejan a la provincia”, de ahí que “dentro de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones económicas procuramos llevar a cabo ese tipo de proyectos que superan la inmediatez y que son vitales para la provincia”.

En esta línea, Pilar Parra ha recordado que “ya que trajimos el convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y también con Acuaes, ahora lo que traemos a pleno es el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas. Esto posibilita que empecemos ya las obras, hasta el punto de que Acuaes tiene previsto comenzar de inmediato uno de los proyectos, en concreto la ampliación de la ETAP de Las Copas”. Sobre este plan, la vicepresidenta tercera ha apuntado que cuenta con un presupuesto global de 237,2 millones de euros y “la Diputación participa en gran parte de estos proyectos, en total en 206 millones de euros, pero vamos más allá de lo que nos correspondería”, ha señalado para explicar a continuación que “podríamos limitarnos a poner 16 millones de euros, mientras que el resto lo pondría el Ministerio de fondos propios y de fondos europeos, pero luego, según dice la ley, habría que repercutir la obra en las tarifas, esto es, en los ayuntamientos beneficiarios y, por tanto, en los vecinos”. En este sentido, desde la Diputación “no hemos querido que los ayuntamientos y los vecinos asumieran ese coste, sobre todo, porque son pequeños municipios que tendrían que subir muchísimo las tarifas de agua, así que ese dinero lo va a sufragar la Administración provincial, para lo que vamos a pedir un préstamo y al final nuestra aportación ascenderá a 90 millones de euros”, ha señalado Parra.

Otra medida aprobada en el pleno de hoy que también está vinculada a pequeños municipios es la referida a la aportación de la Diputación a un programa de ayudas del Gobierno para actuaciones en municipios afectados por la DANA del pasado año. La diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos ha destacado que el Gobierno central otorga “una ayuda de 442.000 euros para aquellos municipios que estuvieron afectados desde el 29 de octubre del 2024 hasta el 4 de noviembre de este mismo año por la DANA y sus efectos, que en nuestra provincia no fueron muy perversos, pero sí que hubo especialmente en caminos rurales”. De esta forma, 11 municipios se verán beneficiados por las ayudas establecidas por el Gobierno para la ejecución de estas actuaciones, en las que el Estado sufraga el 50% del proyecto y los ayuntamientos tienen que aportar el otro 50%. En total, la inversión va a ascender a 845.000 euros “y nosotros lo que vamos a hacer es darle a los ayuntamientos la mitad de su 50%, por lo que nuestra aportación será de 221.000 euros”, ha explicado Parra.

El último asunto plenario en el que se ha detenido Pilar Parra ha sido la reducción de la deuda de la Diputación en 48 millones de euros. Sobre esta medida, ha señalado que “aunque no tenemos una deuda grande, ya que partimos de 96 millones de euros, vamos ahora a reducirla hasta que se quede en 49 millones de euros, lo que nos va a posibilitar acometer nuevos proyectos como, por ejemplo, el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, que requiere endeudamiento”.

La vicepresidenta tercera ha remarcado que “esta mayor capacidad económica de la Diputación se debe a los mayores ingresos que nos ha dado el Gobierno de España y nos permite poder seguir trabajando por esta provincia”. Así, ha agregado que “mientras otras diputaciones optaron en los años de la crisis financiera, en los años del Covid o ante los efectos de la guerra de Ucrania, por llegar a tener deuda cero, nosotros hicimos una apuesta permanente e invertimos 315 millones de euros, destinando una media de 25 millones de euros anuales a los ayuntamientos de manera extraordinaria, además del presupuesto inicial, para hacer planes de empleo, planes especiales o proyectos”.

Además de todos estos asuntos, en esta sesión plenaria se ha leído un manifiesto conjunto de las diputaciones andaluzas con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, y han tomado posesión tres nuevos diputados por el grupo popular: Bonoso Luis Sánchez, Domingo Gaspar Sánchez y Santiago Jesús Iruela.