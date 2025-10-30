El Festival de Cine Independiente de Linares ‘Cine No Visto’ celebra este año su décima edición, con una amplia programación que se extenderá desde el 21 al 30 de noviembre. El concejal-delegado de Juventud, Martín de la Torre, ha puesto en valor esta iniciativa, al tiempo que ha destacado el apoyo de su área, ya que “este Festival es una apuesta firme por el cine, que conlleva un trabajo arduo y complejo y un esfuerzo tremendo detrás en cuanto a organización”.

“El cine abarca todas las edades, por eso animo a la ciudadanía, pero sobre todo a los más jóvenes, a que asistan a este Festival y disfruten con las diferentes actividades. Que vivan y se acerquen al cine y a sus artistas, que se ilusionen con el cine y conozcan todo el trabajo que hay detrás”. “Desde Juventud venimos haciendo muchas actividades, y uno de los objetivos más importantes es acercar a los jóvenes de nuestro municipio e incluso de fuera a la cultura y el arte”, ha señalado De la Torre.

En la presentación del X Festival ‘Cine No Visto’ también ha participado su directora, Rocío García-Pérez, quien ha agradecido el apoyo del Área de Juventud a este proyecto, al tiempo que ha ofrecido más detalles de la programación. En esa línea, la organización ha recibido este año 500 proyectos, de los cuales 40 son largometrajes, y en selección oficial habrá 12 que irán a concurso. Así mismo, se ofrecerán al público proyecciones de películas y cortometrajes en secciones especiales, coloquios, preestrenos o actividades paralelas, como una ficción sonora de ‘Frankenstein’ y ‘Pesadilla antes de Navidad’.