La cadena de tiendas MGI inaugura este viernes 31 de octubre a las 10:00 de la mañana su nuevo establecimiento en Calle Juan Diego de Dios Barrero, 52, en Linares. Para celebrar su llegada a la ciudad, la compañía regalará 300 obsequios a los primeros visitantes que acudan a la apertura. Además, contará con la presencia de autoridades locales para tan señalado día.

La nueva Tienda MGI Linares ofrecerá una amplia selección de productos para el hogar: decoración, menaje, cocina, pequeños electrodomésticos, artículos para mascotas y juguetes de las mejores marcas, todos con los precios redondos que caracterizan a la marca —la mayoría a 5, 10, 15 y 20 euros—.

Con esta apertura, Tiendas MGI contribuye con la creación de empleo local y acerca su modelo de precios económicos a los vecinos de Linares y la comarca.

Sobre Tiendas MGI

Tiendas MGI es una empresa española, con orígenes en Ronda, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la venta de artículos para el hogar y juguetes.

Para finales de este año 2025, superará los 90 puntos de venta físicos en el territorio español, donde ofrece a los clientes productos de calidad a precios redondos y accesibles para todos los públicos.

Actualmente, Tiendas MGI se encuentra iniciando la campaña de Navidad, siendo la más importante e ilusionante del año. En esta, el protagonismo pasa a ser de los juguetes, donde los clientes que nos visiten podrán encontrar un amplísimo surtido para todas las edades, y que sin duda, será una solución muy a tener en cuenta para las familias linarenses.