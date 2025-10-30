La Junta de Andalucía ha presentado este miércoles en Jaén el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que asigna a la provincia 365,9 millones de euros, cifra que equivale a una inversión de 591,92 euros por habitante, situándose por encima de la media andaluza (509,45 euros). La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, han valorado estas Cuentas como “la mejor demostración del compromiso del Ejecutivo andaluz con el progreso, los servicios públicos y el desarrollo económico” de la provincia.

Durante la rueda de prensa, Catalina García ha subrayado que “estos Presupuestos vuelven a colocar a Jaén en el centro de las políticas de inversión de la Junta”. Según ha señalado, “son unas cuentas para seguir impulsando una provincia que tiene mucho que ofrecer en materia de innovación, sostenibilidad, agricultura y empleo”.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha apuntado al “importante nivel de provincialización de las Cuentas, que llega hasta el 68%, lo que supone un ejercicio de transparencia y una muestra del compromiso del Gobierno andaluz con la provincia de Jaén, que se materializa en inversiones”. Al mismo tiempo, ha asegurado que estos Presupuestos “suponen la columna vertebral de las políticas del Ejecutivo de Juanma Moreno, que pilotan sobre la sanidad pública, la educación pública y las políticas sociales”.

En materia sanitaria, la inversión asciende a 43,1 millones de euros. De esa cifra, 10 millones se destinan a la nueva Ciudad Sanitaria de Jaén, de los que 7,5 millones de euros se han consignado para ejecutar las soluciones hidráulicas necesarias para preparar el terreno para la construcción del futuro gran hospital. Los 2,5 millones restantes serán para avanzar paralelamente en la redacción del proyecto de una infraestructura largamente esperada “que supondrá un antes y un después en la atención hospitalaria”, ha incidido la consejera.

Otra partida que destaca en el ámbito de la Salud es la que representan los 4,8 millones de euros previstos para seguir ejecutando el nuevo edificio de la lavandería. Además, se van a desarrollar en 2026 otras obras de reforma en los centros de salud de La Carolina, Rus y Cazorla, por valor de más de 435.000 euros. También se destinan 25,7 millones de euros a proyectos de eficiencia energética en centros sanitarios, junto con 2,1 millones para programas de Atención Primaria, Salud Mental y Salud Bucodental.

En Educación, la Junta refuerza su compromiso con la mejora de los centros. Entre las actuaciones previstas figuran la ampliación del IES Santa Teresa, con una inversión de 2,2 millones de euros, y 17 intervenciones en colegios e institutos de la provincia, por un valor total de 7,2 millones, en el marco de la segunda fase del plan de bioclimatización. Del mismo modo, las Cuentas contemplan una partida de 6 millones de euros para el Conservatorio de Úbeda y 100.000 euros para la redacción del proyecto del futuro Conservatorio de Danza de Jaén.

La Universidad de Jaén vuelve a ocupar un lugar destacado en las cuentas autonómicas, con más de 108 millones de euros dentro del modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, garantizando su estabilidad y su papel motor en la generación de conocimiento y empleo cualificado.

En Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el presupuesto destina 17,2 millones de euros a la construcción y equipamiento de una bioindustria para el tratamiento del orujo, un proyecto estratégico que refuerza la posición de Jaén como líder del sector oleícola y de la economía circular. A ello se suman 5,7 millones para la creación del Centro de Referencia de Control de Calidad del Aceite de Oliva, que situará a la provincia como epicentro del análisis y la innovación en el sector del aceite.

También en esta área, las Cuentas públicas de la Junta incorporan para el próximo año partidas para los proyectos de redacción de depuración en Jódar, Lopera, Arroyo del Ojanco, Cárcheles y Pozo Alcón. Además, el Plan Parra permitirá que 7 comunidades de regantes se beneficien de la reutilización de aguas residuales. Asimismo, aparece consignación presupuestaria para las conducciones del Sistema Víboras-Quiebrajano.

El esfuerzo en materia de infraestructuras hidráulicas es, de hecho, especialmente significativo. Se invertirán 3,6 millones de euros en la nueva EDAR de Villanueva del Arzobispo, otros 3,6 millones en la de Campillo de Arenas y Noalejo, 1,4 millones en la ampliación de la depuradora de Linares, y 802.500 euros en la agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan.

En empleo y formación, la Junta destina 7 millones de euros al programa ‘Impulsa-T Jaén’, el que es ya el sexto plan de empleo para Jaén de los gobiernos de Juanma Moreno, orientado en este caso a dinamizar el mercado laboral y fomentar nuevas oportunidades en sectores emergentes. También se contemplan 837.000 euros para la construcción del Centro de Empleo de Úbeda y 695.000 euros para la adecuación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, junto con nuevas actuaciones de mantenimiento en los centros de Formación Profesional para el Empleo de Linares y Hacienda La Laguna.

El área de Vivienda e Infraestructuras moviliza más de 18 millones de euros en proyectos de rehabilitación y eficiencia energética. De ellos, 4,4 millones se destinan a la rehabilitación de barrios en El Valle, Las Protegidas y Plaza San Rafael, en Jaén; 12,6 millones a actuaciones de mejora energética; y 1,8 millones a la eliminación de barreras arquitectónicas.

En el plano viario, las actuaciones en carreteras autonómicas superan los 17,5 millones de euros, con mejoras que abarcan desde la A-319, en La Iruela, hasta la A-316, en Alcaudete, y proyectos como la mejora de la A-315 en Torreperogil, con 7,1 millones, o la Autovía del Olivar, en su tramo Martos-A-6051, con 3,8 millones. También reflejan partidas para continuar mejorando la seguridad vial en la A-311, Jaén – Andújar, y la A-306, Torredonjimeno – El Carpio, con 170.000 euros para cada una. Otros 5,3 millones de euros se destinarán al ramal de Vadollano en Linares y 240.000 euros, al servicio de Andalucía Rural Conectada.

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 incluyen también la financiación necesaria para el estudio de viabilidad del nuevo acceso desde la autovía al Polígono Industrial de Torredonjimeno, así como para la mejora de la A-317 entre Santiago-Pontones y La Puebla de Don Fadrique, además de para la intervención en la senda peatona entre Pontón Alto y Pontón Bajo.

La inversión en Cultura y Patrimonio asciende a 3,9 millones de euros para la museografía y equipamiento del Museo Íbero, junto con 767.000 euros para la adquisición de parcelas en el yacimiento de Cástulo (Linares) y aportaciones a los ayuntamientos de Úbeda y Baeza para la conservación de su patrimonio.

También se destinan más de 7,3 millones de euros a la modernización de centros de día y residencias para personas mayores, y 1,8 millones para la reforma del centro de personas con discapacidad Zaytum, en Linares.

El PSOE califica de engaño las Cuentas

El parlamentario socialista Jacinto Viedma califica los Presupuestos de la Junta como “un festival de engaños”. “Juanma Moreno lleva 7 años tomándole el pelo a la provincia de Jaén, año tras año, con unos presupuestos que siempre anuncian lluvia de millones sobre el papel, pero que siempre acaban trayendo sequía absoluta sobre el terreno”, resume.

Viedma dice que estas presentaciones son “una simple operación de marketing y propaganda” para vender inversiones “que se repiten todos los años y que luego no se van a cumplir”. “Es un camelo con el que el PP quiere generar expectativas que luego no se ven satisfechas. Y a los hechos nos remitimos: en 7 años no han construido ni un kilómetro de autovía, no han puesto ni un ladrillo de la Ciudad Sanitaria, no han levantado ni una sola obra de abastecimiento y ni siquiera han sido capaces de poner a funcionar el Tranvía de Jaén”, subraya.

El parlamentario señala que estas presentaciones de Presupuestos “son un engañabobos de la Junta que cumplen su séptima y última edición”. “Ésta es la buena noticia: es el último timo de Juanma Moreno. En unos meses habrá elecciones autonómicas y los andaluces y andaluzas podremos mandar a su casa a quien tanto daño le está haciendo a la provincia de Jaén y a servicios públicos indispensables como la sanidad”, apostilla.