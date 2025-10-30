El Teatro Cervantes de Linares acogerá el próximo 28 de noviembre, a las 20:00 horas, el concierto de clausura del III Otoño Cultural, en el que la Hesperian Symphony Orchestra interpretará una de las obras más universales y conmovedoras del repertorio barroco: Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.

La cita contará con la dirección del maestro linarense Antonio Ariza Momblant, cuya batuta guiará a la formación sinfónica en un viaje musical que celebra la belleza y la fuerza evocadora de cada estación. El violinista Omar Rubia participará como solista invitado, aportando su virtuosismo a esta interpretación que promete ser una de las más esperadas de la temporada.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares respalda esta iniciativa, que pone fin a una programación marcada por la diversidad artística y la calidad de sus propuestas. La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha animado a la ciudadanía “a disfrutar de este espectáculo de música clásica, en el que se interpretará una de las obras más emblemáticas y apasionantes del repertorio barroco. Sin duda, una noche para dejarse llevar por la emoción, la belleza y el poder evocador de la música de Vivaldi”, ha subrayado.

Las entradas para este concierto ya están disponibles en el establecimiento Papelería Tebeo. La velada promete ser un cierre brillante para el III Otoño Cultural, en el que Linares volverá a vestirse de música y arte.