La Banda Sinfónica ‘Ateneo Musical’ de Linares estrenó el pasado 18 de octubre una obra dedicada a Linares y para Linares, el título tiene por nombre: Linares ‘Forja de identidad’. Dicha creación fue compuesta y dirigida por el director del propio colectivo musical D. Enrique Moya Castro. Este acto que llevó a cabo la banda se incluyó como uno de los actos conmemorativos del 150 aniversario de la proclamación de Linares como ciudad.

El acto se dividió en dos partes bien diferenciadas: en la primera parte se interpretaron pasodobles en el que se rindió homenaje a grandes maestros de la música local: se interpretaron tres obras de Alfredo Martos: Andalucía, El sentir de mi tierra y el Tipitipi que es una transcripción para banda del preludio de una de sus zarzuelas. Como dato informativo es fruto del trabajo de investigación que el propio director Enrique Moya ha realizado desde hace varios años.

Luego se interpretó el pasodoble Juan Balbuena antiguo componente del colectivo cuya composición ha sido realizada por José Luis Vilches antiguo director de la Agrupación Musical de Linares y por último el pasodoble Ricardo Gámez que fue presidente y músico de la Banda Sinfónica ‘Ateneo Musical’ de Linares compuesto por el actual director del colectivo en el 2008.

En la segunda parte del concierto se produjo el tan esperado estreno de la obra Linares, ‘Forja de Identidad’. El significado que nos transmite el título es que la identidad de una ciudad no se hereda, se forja. La obra surge como un regalo a la ciudad, a su historia y a su gente y, cómo el trabajo, el tiempo y la esperanza han ido formando el alma de Linares.

La composición es un poema sinfónico dividido en cuatro movimientos: Antes del título, El reconocimiento, Linares en expansión y Linares hoy.

Antes del título (Amanecer en la villa, El latido de las minas, Camino hacia el Título y Esperando el nombramiento): En este primer movimiento se inicia con el amanecer, aquí suena una música muy dulce en el que poco a poco la ‘villa’ empieza a cobrar vida. Después suenan sonidos metálicos imitando las herramientas, el trabajo que se realizaba en las minas y la tensión en las que los trabajadores desempeñaban su oficio en esas condiciones. Finalmente, suena una melodía que expresa la ilusión porque la ciudad espera con grandiosidad el tan esperado reconocimiento y Título como ciudad.

El reconocimiento (Anuncio Real, Fiesta Popular, Orgullo y Compromiso y Nueva Identidad): En este inicio del segundo movimiento nos trasladamos al 9 de noviembre de 1875 cuando el rey Alfonso XII otorga el Título de Ciudad a Linares sonando como introducción el Himno Real, después la música se convierte en una gran Fiesta Popular a ritmo de pasacalles en la que los habitantes celebran con gran ilusión el tan esperado nombramiento, como detalle de esta parte el bombo imita el sonido de los fuegos artificiales. En las siguientes últimas partes de este movimiento Linares toma conciencia de tal responsabilidad llevando con ‘orgullo’ este nombramiento y finalizando con este con el Himno Real, aquí Linares es consciente de que este nombramiento va a suponer un gran impulso en múltiples aspectos (social, político y económico).

Linares en expansión (Motor de progreso, Voces de la Ciudad, Ciudad Viva, Horizonte abierto y Reloj del Ayuntamiento): En este tercer movimiento es dedicado a la ‘industrialización’ y al porvenir de la ciudad. Aquí la música nos traslada al sonido de las máquinas de las fábricas y las minas. La ciudad toma un nuevo rumbo del que no es nada fácil. Linares va creciendo en cultura y en pensamiento. El movimiento concluye con un homenaje al reloj del Ayuntamiento cuya melodía es del gran Maestro de la guitarra D. Andrés Segovia, aquí el director, con el sonido de la campana como protagonista refleja el paso del tiempo, un símbolo de continuidad, memoria y pertenencia.

Linares hoy (Corazón de Linares, Recuerdo minero, Pasos del alma, Patrimonio musical, Futuro Luminoso, Unión y Esperanza y Continuidad): En esta última parte está formada por un mosaico de variaciones rindiendo homenaje a la cultura e industria de la ciudad. El movimiento se inicia con una melodía que el director refleja como un emblema a la ciudad. La primera variación es un homenaje a cada uno de esos mineros que trabajaron y lucharon por lo que Linares es a día de hoy y su huella sigue estando presente en las minas que podemos contemplar, gracias a nuestros abuelos y bisabuelos que ‘forjaron’ una época dorada en la ciudad y que se cobró la vida de 6 mineros y que su huella permanecerá siempre en el Pozo San Vicente. La segunda variación es un homenaje a la Semana Santa de Linares en forma de marcha, ya que se declaró Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía en el 1998 gracias a su patrimonio musical, histórico y religioso. Luego le sigue una tercera variación a ritmo de pasodoble homenaje a la cultura de Linares: el teatro, la música y la calle. En las tres últimas variaciones la música representa el futuro de la ciudad, con un final abierto en el que Linares seguirá escribiendo su propia historia.

Para concluir, la Banda Sinfónica interpretó el Himno a Linares poniendo el broche a un concierto en el quedará en la memoria y recuerdo de todos los que presenciamos, escuchamos e interpretamos esta magnífica obra que es un homenaje a Linares, a su historia, su pasado, presente y futuro; su cultura, sus gentes y el trabajo y esfuerzo que han hecho de Linares ser la ciudad que hoy es y que se convirtió en una de las más importantes de España.

Me gustaría concluir esta crítica con unas magníficas palabras de mi director Enrique Moya Castro que pronunció en el estreno de la obra que expresa lo siguiente: ‘La música se convierte en memoria viva: un espejo donde el pasado se reconoce del presente, y el presente sueña con lo que está por venir. Esta obra no solo homenajea una fecha, sino que reaviva un sentimiento: el de una continuidad orgullosa de su origen, de su cultura y de su fuerza creadora. En sus últimos acordes no hay fin sino promesa. Porque Linares, más que una ciudad es y seguirá siendo una forja de identidad.

Irene Ruiz Córdoba