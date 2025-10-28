La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha presentado los actos centrales organizados desde el Ayuntamiento para conmemorar el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad por parte del rey Alfonso XII. Entre las propuestas, destaca muy especialmente la celebración de un multitudinario concierto, el próximo 9 de noviembre a las 17:30 horas, en el que participarán diferentes agrupaciones musicales y artistas locales. Esta gran cita tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento y a ella se sumarán, durante ese fin de semana, otras iniciativas de índole cultural y un acto institucional en el Salón de Plenos de la Estación de Madrid.

“El gran concierto participativo ‘Linares, bajo la luz del tiempo’ será un encuentro único que reunirá a bandas y coros de nuestra ciudad, convirtiendo la música en el hilo invisible que une pasado, presente y futuro. A través de este concierto narrado se desvelará el alma de Linares recorriendo su legado, desde el pasado romano hasta la tierra minera, la taranta, la guitarra y nuestra pasión taurina. Rendiremos homenaje al eco inmortal de artistas que han llevado el nombre de Linares al mundo, como Alfredo Martos, Andrés Segovia, Carmen Linares o Raphael. Participarán Teresa Mood, Marta Cees y Nazaret Romero, representando las tres almas de nuestra música, la moderna, la clásica y la flamenca, además de los guitarristas Jesús Lliteras y Juan José Gutiérrez ‘El Calao’, con la narración de Antonio Robles. Junto a ellos estarán las corales Andrés Segovia, Virgen de Linarejos, MusicAlma y Castvlvm; las bandas AML 1875, Alfredo Martos, Ateneo Musical, María Inmaculada, Sones de Paz y Linarejos Coronada; y los directores Rafael Peralta, Enrique Moya, Laura Camacho, Francisco Infantes y Lucía Marín. Y en esta cita contaremos también con la participación del Conservatorio de nuestra ciudad a través de profesorado y alumnado. Será, sin duda, una cita cargada de emoción y orgullo, que simboliza la unión de toda una ciudad a través de la cultura”, ha explicado la alcaldesa.

Así mismo, posteriormente al concierto, sobre la fachada del Ayuntamiento se proyectará un ‘mapping’ que será “un viaje por nuestra alma colectiva, desde las raíces de Cástulo hasta el Linares que hoy mira al futuro con esperanza”, según ha indicado Del Olmo. “Serán unos minutos para sentir orgullo, para recordar a quienes nos precedieron, a los mineros, a las familias trabajadoras, a los soñadores que levantaron esta tierra con sus manos. Y también para mirar adelante, con la certeza de que Linares sigue viva, fuerte y unida, porque su historia no se apaga, brilla en cada linarense. Esta proyección no será solo un espectáculo, será un abrazo de luz entre el pasado y el presente, una declaración de amor a nuestra ciudad”, ha agregado.

Jornadas previas

En las jornadas previas a la efeméride del 9 de noviembre se llevarán a cabo otras actividades conmemorativas, como un acto institucional de homenaje a quienes forjaron el pasado y construyen cada día el presente de Linares. Será el viernes 7, a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos de la Estación de Madrid, y en él se rememorará el discurso que en 1875 pronunció el entonces alcalde, Francisco Gómez del Castillo, al recibir el nombramiento del título de Ciudad. Durante el acto, la Banda Sinfónica Ateneo Musical de Linares interpretará parte de la obra ‘Linares, Forja de Identidad’ un poema sinfónico compuesto expresamente para esta conmemoración por el director de la formación, Enrique Moya.

Por otra parte, la alcaldesa ha anunciado que el sábado 8, se realizará una ruta teatralizada por las calles de Linares en la que personajes históricos, desde los habitantes de la antigua Cástulo hasta figuras de la minería, la cultura y la música, cobrarán vida para contar al público, en primera persona, la historia de la ciudad. “Con las actividades centrales en torno al 9 de noviembre queremos mirar atrás con respeto y admiración, pero también mirar hacia adelante con esperanza. Linares ha sabido renacer, reinventarse y avanzar. Esta conmemoración es una oportunidad para recordar de dónde venimos y reafirmar hacia dónde queremos ir, como ciudad orgullosa, viva, moderna y unida”, ha afirmado la alcaldesa.

Programa del concierto

Por su parte, la concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha ofrecido más detalles sobre el gran concierto del 9 de noviembre, ‘Linares, bajo la luz del tiempo’, en el que habrá más de 300 participantes y cuyos ensayos ya se están celebrando. “En este gran concierto se interpretarán nueve obras con las que haremos un recorrido musical por la historia y la cultura de Linares, nos trasladaremos a la época de Cástulo con una fanfarria romana, sonará una taranta de Carmen Linares, ‘Agüero’, ‘Estudio sin luz’ de Andrés Segovia, ‘El sentir de mi tierra’ de Alfredo Martos, las canciones más memorables de Raphael y, como colofón, el estreno de ‘Bajo la luz del tiempo’, compuesta por el linarense Rafael Peralta”, ha detallado la edil.

Ferrer ha indicado que otra iniciativa que se desarrollará los días 8 y 9 será la emisión en directo del programa ‘No es un día cualquiera’, de Radio Nacional de España, dirigido por la locutora Pepa Fernández, desde la Fundación Casa Museo Andrés Segovia: “Esta iniciativa, apoyada por FOCAL y en la que colabora el Ayuntamiento de Linares, contará con varios artistas invitados, como Manuel Coves, Víctor Manuel, Andrés Aberasturi o Emilio de los Ríos, entre otros, y será un altavoz a nivel nacional para darle visibilidad a nuestra ciudad y su valor cultural, histórico y patrimonial, con motivo del 150º aniversario, pero también el potencial y los avances que Linares tiene y está demostrando”.