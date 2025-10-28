Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Investigación, de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Linares, han detenido a una mujer, como presunta autora de un delito de hurto, tras constatar que se había apropiado de numerosas joyas de oro, en el domicilio de una persona avanzada edad, para posteriormente, venderlas en diferentes establecimientos de compra-venta de metales preciosos de la localidad.

En la operación, que se inició en el marco de comprobaciones rutinarias que los agentes realizan en los establecimientos de compra-venta, detectaron un elevado número de operaciones efectuadas en un corto espacio de tiempo, por la misma persona. Se pudo constatar hasta trece ventas de joyas de oro, entre los meses de julio a septiembre de 2025, con un valor aproximado de 9.000 euros.

Las gestiones practicadas, permitieron identificar plenamente a la presunta autora, quien, en ese periodo, acudía con regularidad al domicilio de la víctima, para realizar labores domésticas. Aprovechando la confianza y la situación de vulnerabilidad de la anciana, habría sustraído joyas de gran valor económico y sentimental, que posteriormente enajenaba en comercios de

compra-venta de oro de la ciudad.

Durante la investigación, la perjudicada reconoció como suyos, numerosos lotes de joyas de los establecimientos, valorados en unos 4.000 euros, procediéndose a su intervención, siendo devueltos a su legítima propietaria. La presunta autora, fue detenida y puesta a disposición de la Autoridad Judicial.