La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha puesto en valor el proyecto empresarial de Coronet y sus perspectivas de futuro en Linares, en el acto de presentación celebrado por la empresa en las instalaciones del Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana. Del Olmo ha agradecido a la compañía china su apuesta por la ciudad para su implantación: “Es una satisfacción estar hoy aquí en este Parque, en estas instalaciones que ya se están equipando y que dentro de muy poco se llenarán de actividad. Agradecer a Coronet que se haya fijado en Linares y que haya confiado en nosotros para su instalación en nuestra ciudad. Y es que Linares se ha convertido en un ejemplo de reinvención y de futuro”.

“Seguimos ayudando a nuestra ciudad, a los linarenses y a todos los que quieran apostar por nosotros porque creemos en las posibilidades de Linares, de su gran potencial y perspectivas de futuro para la creación de empleo y riqueza. Y ya estamos empezando a ver los resultados, un parque vivo y generador de oportunidades para todos”. “Somos una ciudad de gente luchadora, de esfuerzos, de retos. Y que hoy estemos presentes en este acto junto a Coronet es una muestra de la fortaleza de Linares”, ha indicado la alcaldesa.

Por su parte el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha asistido a la presentación de la producción asociada al automóvil que Coronet va a implementar en sus instalaciones del Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, en Linares, en próximas fechas, donde ha señalado la alianza del Gobierno andaluz para facilitar la implantación de negocios “que devuelvan a Linares el dinamismo empresarial e industrial que nunca debió perder”.

Jesús Estrella, quien ha estado acompañado por el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas, Javier Calvente, ha apuntado a la labor del Gobierno andaluz para “una estratégica colaboración con China” que se ve avalada con la implantación de esta compañía, especializada en la fabricación y ensamblaje de automóviles y componentes de vehículos, en la ciudad linarense.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha recordado “la importancia de la puesta en marcha del Plan de Reacción Inmediata de Linares impulsado por la Junta, cuyo objetivo es el fomento de la actividad empresarial con más inversión e innovación”. “El Gobierno de Juanma Moreno está plenamente volcado en el impulso y la revitalización económica de esta ciudad”, ha añadido.

Así, Jesús Estrella ha aludido a las herramientas que, desde la Junta, se han implementado para facilitar la implantación de proyectos empresariales e industriales en Andalucía y en la provincia de Jaén, como es Coronet, “creando uno de los ecosistemas empresariales más competitivos, posibilitando la estabilidad institucional y financiera y, por supuesto, con un proceso revolucionario de simplificación administrativa, como nunca antes se había puesto en marcha”.

“El Gobierno de Andalucía apuesta por crear ecosistemas favorables a las empresas, porque es apostar por generar progreso y bienestar”, ha significado Jesús Estrella, quien ha aplaudido “el ambiente de optimismo que se respira en Linares por las inversiones y la creación de empleo que está llegando a la ciudad, un avance en el que no sólo hablamos de presente, sino de futuro para la ciudad, para la comarca y para la provincia”.

En el acto han estado presentes, además de directivos de Coronet, autoridades y representantes de diferentes instituciones, entidades y empresas.