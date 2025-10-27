La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Jaén ha celebrado hoy una jornada provincial del Programa RELAS (Red Local de Acción en Salud), en la que se ha reunido con responsables municipales y personal técnico de los ayuntamientos adheridos a esta iniciativa de la Junta de Andalucía, y de las áreas y distritos sanitarios, cuyo objetivo es promover políticas locales saludables y sostenibles desde la cooperación institucional.

Durante el encuentro, celebrado en el salón de actos de la Delegación, se ha hecho entrega de los certificados de adhesión a nuevos municipios integrantes de la Red, entre ellos Linares, Baeza, Beas de Segura, Villacarrillo, Jaén, Torreperogil y Torredonjimeno, reforzando así el compromiso de la provincia con la promoción de la salud pública.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha destacado que “la salud es un compromiso compartido entre la administración autonómica y los gobiernos locales, que son quienes mejor conocen las necesidades de su ciudadanía”.

Asimismo, ha subrayado que “el programa RELAS permite integrar la salud en todas las políticas municipales, fomentando entornos más saludables, inclusivos y sostenibles”.

La jornada ha incluido además la presentación de la convocatoria de subvenciones para los municipios adheridos, una guía metodológica breve para la elaboración de los Planes Locales de Salud (PLS) y un intercambio de experiencias prácticas de los ayuntamientos de Villacarrillo, Torredonjimeno y Linares, que ya han puesto en marcha estrategias locales basadas en la participación comunitaria.

González ha resaltado el papel de estos planes como herramientas de planificación y cohesión territorial, “a través de los Planes Locales de Salud impulsamos una visión integral del bienestar, que abarca desde la prevención hasta la mejora del entorno urbano, la igualdad o la atención a colectivos vulnerables”, ha señalado.

El programa RELAS, coordinado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en colaboración con los ayuntamientos andaluces, promueve la creación de redes locales de acción en salud que favorezcan la participación ciudadana, la equidad y la sostenibilidad de las políticas públicas en el ámbito local.

Cualquier municipio interesado en la adhesión, puede encontrar más información y formalizar la adhesión a través de la plataforma RELAS: https://www.redlocalsalud.es/