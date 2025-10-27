La Universidad de Jaén estrenó la pasada semana el curso en todas las sedes de la provincia de Aula Abierta, en concreto en Alcalá La Real, Andújar, Linares, Martos y Úbeda, dos semanas después de que este programa arrancara en la capital, donde se imparten seis cursos de manera simultánea. En esencia, se trata de un espacio de formación, participación y encuentro para mayores que desean seguir profundizando en el ámbito del saber, impulsado desde el Vicerrectorado de Cultura de la UJA.

Tal y como explica la Directora de Secretariado de Actividades Culturales y Aula Abierta, Isabel Abad, durante la inauguración en las distintas sedes, Aula Abierta pretende acercar la Universidad a personas con más de 55 años, para poner a su alcance conocimiento científico de las distintas áreas de conocimiento, de la mano de profesorado de la UJA, mediante un aprendizaje activo, que fomente la creatividad y la participación social y cultural, propiciando espacios de debate que posibiliten el desarrollo permanentemente de sus capacidades personales, intelectuales y sociales, promoviendo una actitud de preparación constante y una mayor capacidad para responder a las nuevas situaciones de la vida. Además, algunas de las materias que se imparten facilitan el acceso y la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, para poder aprovechar con más intensidad el desarrollo científico y tecnológico de nuestro tiempo. Por último, el programa fomenta la adquisición de competencias básicas y útiles para poder estar presentes en la vida social de modo activo y comprometido, favorece los vínculos interpersonales e intergeneracionales y promueve la participación en redes nacionales e internacionales junto a otros programas universitarios similares.

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, visitó la sede de Linares donde participó en su inauguración, junto a la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres, la propia directora del programa, Isabel Abad, y el director de la EPS de Linares, Manuel Valverde, acompañando en el inicio de las clases al alumnado matriculado. En este sentido, el inicio de la actividad durante la pasada semana contó además con la asistencia de representantes de cada ayuntamiento vinculados al ámbito de la cultura y educación y de los directores de los centros, que ceden su espacio para el desarrollo de las clases, como es el caso de la SAFA de Alcalá La Real y Úbeda.

Además de los cursos ofertados, integrados por materias de las distintas áreas del conocimiento (Arte y Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura), el programa ofrece la posibilidad de participar en diversos talleres y actividades culturales a lo largo del curso.