La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por las ediles de Educación y de Policía Local, Rosario Jódar y Mariola Aranda, ha visitado la Caravana Planeta ODS, una iniciativa de Fundación Mapfre que se encuentra instalada en el entorno de la Estación de Madrid hasta este próximo viernes, 31 de octubre. El Ayuntamiento ha colaborado en la puesta en marcha de esta actividad educativa gratuita, que se enmarca en la programación del Mes de la Movilidad y acercará a más de mil escolares aspectos como la seguridad vial, la prevención de lesiones no intencionadas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un enfoque gamificado y experimental.

Del Olmo ha destacado “la importancia de que los más pequeños y sus propias familias, a través de ellos, adquieran conocimientos sobre seguridad y sostenibilidad, que les serán muy útiles en el presente y en el futuro”. No en vano, esta iniciativa tiene entre sus objetivos concienciar al alumnado de 8 a 12 años (de 3º a 6º de Educación Primaria) sobre los ODS y relacionarlos con la movilidad 3S (segura, sana y sostenible). “Esta Caravana propone dinámicas para que los participantes mejoren su capacidad de reflexión, de iniciativa y trabajo en equipo”, ha señalado la alcaldesa.

La Caravana Planeta ODS ofrece un escape room guiado por educadores, un circuito de movilidad 3S y un hogar virtual en el que se muestran diferentes situaciones relacionadas con la prevención de lesiones no intencionadas. El horario de las actividades es de 9:30 a 17:00 horas (de lunes a jueves) y el viernes de 09:30 a 14:00 horas, pudiendo acceder tanto alumnado por las mañanas como público general por las tardes.