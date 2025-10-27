20 bomberos de Linares y 4 de La Carolina participaron en una jornada técnica celebrada recientemente en los túneles de Despeñaperros. El objetivo de esta acción es transmitir conocimientos sobre las características técnicas y constructivas de los túneles, tales como accesos, geometría e instalaciones, así como las medidas de seguridad de los mismos: sistemas de ventilación, salidas de emergencia, señalización o galerías de evacuación, entre otros.

El concejal-delegado de Bomberos, Michel Rentero, acompañó a los agentes en esta iniciativa y destacó la importancia de formación especializada, ya que contribuye a mejorar el trabajo de los profesionales a la hora de actuar ante situaciones de emergencia o accidentes en este tipo de escenarios.