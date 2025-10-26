La XXIII Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2025, que se ha celebrado del 24 al 26 de octubre, en IFEJA, ha vuelto a convertir a Jaén durante 3 días en el centro nacional del sector del turismo de interior y de aventura, con unos resultados más que gratificantes ya que las cifras de visitantes finales son muy destacables, superando las 5.100 visitas.

Por ello, “estamos muy satisfechos por estos resultados y valoramos como todo un éxito el número de participantes de esta nueva edición ya que han estado presentes más de 80 expositores” afirma Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y Ferias Jaén que también comenta el gran logro de “mantener el número de provincias y comunidades autónomas presentes en la feria”.

Como en años anteriores, Tierra Adentro ha contado con espacios diferenciados: una zona expositiva en diferentes áreas para agrupar la oferta turística bajo temáticas como la de los pueblos de Andalucía, un área para empresas de turismo activo, un área gastronómica que incluía la zona Degusta Jaén y una zona de deporte de aventura

La feria ha preparado una extensa y variada programación sobre turismo cultural, turismo gastronómico, turismo activo, turismo de salud y bienestar, oleoturismo, Outlets de viajes o sorteos, promociones, actividades de deporte y aventura para los más jóvenes.

En el marco de Tierra Adentro también se ha celebrado el XV Encuentro internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía, una bolsa de contratación que ha reunido a un importante número de compradores nacionales e internacionales.

También destacar, como actividad paralela a la feria, la celebración de la 54º Exposición Nacional Canina desarrollada en colaboración con la Asociación Canina de Andalucía Oriental y en donde han estado presentes más de 350 perros llegados de todos los rincones de España realizándose en ella, en la jornada de tarde, la Gran Final del Campeonato de Andalucía del año 2024. También como actividad paralela, el sábado día 25 de octubre, se ha llevado a cabo una “mascotada canina” para todo tipo de perros, con inscripción gratuita para todo aquel que deseara participar. En la misma jornada también se realizó una exhibición de adiestramiento, a cargo de la Escuela de TORVI.

En definitiva, Tierra Adentro “ha cumplido con los objetivos marcados, en cuanto a público visitante y satisfacción de expositores y empresarios, y ha vuelto a ser durante todo el fin de semana el epicentro nacional del turismo de interior” finaliza el presidente Reyes.