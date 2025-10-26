La Universidad de Jaén (UJA) se sitúa entre las diez universidades españolas más comprometidas social y medioambientalmente, según el Ranking CYD de Universidades Sostenibles 2025. En concreto, ha alcanzado una posición destacada en la nueva edición de este ranking, en el que ocupa el décimo lugar a nivel nacional, consolidando su liderazgo como referente de sostenibilidad en el sistema universitario andaluz y español.

El Ranking CYD de Sostenibilidad, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), evalúa el desempeño de 73 universidades españolas en aspectos clave como la igualdad, inclusión, la acción social, la promoción de la salud y la sostenibilidad medioambiental. La clasificación integra 16 indicadores que valoran desde la gestión de recursos y energía hasta la implantación de políticas contra la discriminación y el acoso. La Fundación CYD desarrolla este ranking a partir de una encuesta estructurada con más de 260 ítems, organizada en torno a seis dimensiones temáticas que abarcan desde la sostenibilidad medioambiental y la promoción de la salud, hasta la inclusión y la acción social.

Según los datos del informe, además de la Universidad de Jaén, las otras instituciones en el Top 10 son las universidades de Valencia, Girona, Málaga, Almería, Salamanca, Sevilla, Vigo, Alicante y Granada, destacando por su enfoque integral en la sostenibilidad y su implicación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz Reyes, ha expresado su satisfacción por este nuevo logro, que “refuerza el compromiso de toda la comunidad universitaria en hacer de la sostenibilidad un eje transversal de nuestra estrategia institucional”. En este sentido, Nicolás Ruiz subraya que la UJA “ha convertido la responsabilidad social y medioambiental en un pilar fundamental para el desarrollo de la provincia y de Andalucía, integrando buenas prácticas en materia de energía, agua, movilidad y gestión de residuos”.

Este reconocimiento se suma a otros hitos recientes de la Universidad de Jaén en materia de sostenibilidad, como su liderazgo nacional en el THE Impact Rankings 2025, donde fue la universidad española mejor valorada en ‘Energía asequible y no contaminante’ (ODS 7) y una de las tres mejores en ‘Agua limpia y saneamiento’ (ODS 6).

Con esta nueva distinción, la Universidad de Jaén continúa afianzando su posición entre las instituciones académicas más comprometidas con la sostenibilidad, la innovación y el bienestar social, reafirmando su papel como motor de transformación hacia un futuro más verde y equitativo.