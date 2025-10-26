El Teatro Cervantes acogió la séptima edición de la Gala ‘Cástulo Vive’, organizada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares con el propósito de reconocer a todos los colectivos, asociaciones y personas por su implicación y colaboración en la organización y desarrollo de las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo. La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Turismo, Enrique Mendoza, y otros representantes municipales, asistió a esta multitudinaria cita, en la que se entregaron alrededor de 90 galardones.

Con esta gala, desde el Ayuntamiento de Linares se rindió un homenaje a quienes hacen posible que el espíritu de Cástulo siga presente, demostrando que la unión y el compromiso de todo un pueblo son la clave del éxito común. Un acontecimiento para agradecer muy especialmente el esfuerzo y la entrega de los participantes de las Fiestas de Cástulo, puesto que son una pieza clave para que, cada año, se consiga que dicha celebración de recreación histórica siga creciendo.