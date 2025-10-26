El Partido Popular de Linares continúa avanzando en la creación de un Punto de Encuentro Familiar, una iniciativa impulsada por el actual equipo de Gobierno con el objetivo de ofrecer un espacio seguro, neutral y adecuado donde padres e hijos puedan relacionarse en situaciones de separación o conflicto familiar, priorizando siempre la protección y el bienestar de los menores.

La concejal del Partido Popular de Linares, Mamen Muñoz, ha destacado que se trata de: “Una propuesta en la que venimos trabajando desde hace meses, realizando todos los trámites necesarios para la adecuación de un espacio, que cumpla con las condiciones idóneas para el desarrollo de esta labor tan importante”.

Del mismo modo ha recordado que: “Esta iniciativa ya fue planteada por el Partido Popular en el año 2012, cuando gobernaba el Partido Socialista, sin que entonces se realizara actuación alguna al respecto. Es por ello que en febrero del año pasado retomamos este proyecto con seriedad y compromiso, manteniendo reuniones con la Fiscalía y con el Colegio de Abogados, lo que permitió dejar constancia de los avances en el pleno municipal del mes de marzo de 2024, donde se aprobó por unanimidad continuar con los trabajos iniciados por el Gobierno Popular”.

En el mismo sentido, Mamen Muñoz ha puesto en valor la política constructiva y responsable que caracteriza al Partido Popular de Linares: “Estamos acostumbrados a que cuando algo es bueno y funciona el PSOE intente apropiárselo, pero eso refleja su falta de iniciativa y nula capacidad de gestión”.

La concejal popular ha concluido afirmando: “Desde el Partido Popular seguiremos centrados en trabajar por y para Linares, alejándonos de los egos políticos y de las actitudes destructivas que tanto daño hacen al progreso de nuestra ciudad”.