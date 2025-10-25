Durante el próximo mes de noviembre, Linares volverá a ser sede del Proyecto 23700 Arte Urbano, que contará con la colaboración un año más de la Diputación Provincial de Jaén. Así lo adelanta el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, quien destaca “el alto nivel artístico de los cuatro artistas que en la sexta edición de esta actividad van a realizar sus murales durante el próximo mes de noviembre en la ciudad minera”.

En esta ocasión, además del linarense Belin, este evento contará con el alemán Case Maclaim, considerado como el padrino del arte callejero realista y el creador que borró la frontera entre el grafiti y la pintura; el artista urbano madrileño Sfhir (alias de Hugo Lomas), que está valorado como uno de los mejores muralistas del mundo; y Paola Delfín, una artista mexicana que ha llenado muros del mundo con un arte femenino y socialmente comprometido. Aparte de la presencia de estos maestros del graffiti urbano y de los murales que dejarán como legado de su paso por Linares, este programa incluirá a lo largo de noviembre otras actividades como encuentros, charlas, música, lectura, talleres o fotografía.

Estos creadores ejecutarán durante el próximo mes, uno cada semana, cuatro murales de gran formato que “pasarán a formar parte del paisaje urbano linarense, convirtiendo así a Linares en una pinacoteca al aire libre que todo el mundo puede disfrutar”, según ensalza Javier Perales. Esta actividad, que coordina la artista Ana Karina y que este año se dedicará a la temática del legado, se ha convertido con el paso del tiempo “en un evento que pone en Linares los focos del arte urbano nacional e internacional”, remarca Perales, quien recuerda que durante los últimos años ha reunido en esta ciudad a “artistas de renombre internacional que han contribuido con sus graffitis a embellecer las calles y también a cambiar la percepción de nuestros espacios urbanos, en los que converge la innovación artística y cultural”.

En esta misma línea, la coordinadora de este evento asegura que “otro año más este festival llenará de color las calles de Linares, dejando un legado que ya es parte de nuestra historia”. Para Ana Karina, el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación a esta actividad “es una forma de decir que el arte importa, que transforma y que pertenece a todos. Cada mural es una emoción compartida, una conversación entre el arte y la ciudad, y eso sin duda es lo más bonito que podemos dejar a Linares”.

El Festival 23700 Arte Urbano de Linares, que patrocinan la Diputación Provincial, el Ayuntamiento linarense y empresas y patrocinadores privados, propone cada año un programa de intervenciones artísticas en el que participan artistas nacionales e internacionales que plasman su arte en murales que pasan a formar parte de la fisonomía de esta ciudad. Su objetivo, como recuerda el diputado provincial, es “producir un alto impacto cultural y turístico que conecte arte urbano, ciudadanía y patrimonio urbano”. Gracias a la celebración de este evento, Linares cuenta ya en sus calles, barrios y edificios con más de 45 graffitis de gran formato que “han contribuido a transformar la ciudad y también la mirada de sus habitantes”, concluye Perales.