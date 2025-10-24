El presidente de la Diputación Provincial de Jaén y de Ferias Jaén, Paco Reyes, acompañado del vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, y varios diputados provinciales, ha inaugurado este mediodía la XXIII Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2025, que se desarrollará hasta el próximo domingo, 26 de octubre, en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén. En este acto, Reyes ha destacado “el buen momento que vive el turismo en la provincia de Jaén” y se ha referido a esta feria como “el mejor escaparate para mostrar nuestra rica y variada oferta turística, natural, monumental o gastronómica”.

En esta vigésimo tercera edición, un total de 80 expositores se dan cita en esta muestra que cuenta con una superficie ocupada de 7.500 metros cuadrados. En el marco de la misma, se llevarán a cabo a lo largo de todo el fin de semana múltiples actividades ligadas al turismo de interior. “Tierra Adentro es una feria que se ha consolidado como referencia del turismo de interior de Andalucía, además en unas fechas en las que podemos decir que vivimos un buen momento en el turismo en la provincia de Jaén. Después de un 2024 de récord en pernoctaciones y visitantes, en este 2025 conocemos datos positivos como la pernoctación media, que se incrementó en el segundo trimestre hasta los 2,7 días por visitante, el gasto medio diario, que supera los 90 euros, o la valoración que los turistas hacen de nuestra oferta, la más alta de Andalucía”, ha enumerado Reyes, que también se ha referido a los buenos datos del verano. “Nunca han venido tantas personas en verano a la provincia de Jaén, a pesar de las temperaturas que hemos vivido”.

A los indicadores turísticos, el presidente de la Diputación ha añadido las inversiones que se acometen en materia turística en la provincia de Jaén. “Gracias a los fondos europeos de recuperación del Gobierno de España, hablamos de 70 millones de euros invertidos en los planes de sostenibilidad turística, de los cuales la Diputación Provincial gestionamos 22,5 millones de euros en una decena de proyectos, lo que va a suponer un antes y un después para el turismo en la provincia de Jaén”. Por último, Reyes ha agradecido a la Junta de Andalucía su patrocinio a esta feria, así como a la Caja Rural de Jaén como patrocinador de todos los eventos que se organizan en Ifeja.

Asociaciones para el desarrollo rural, alojamientos, cortijos y casas rurales, albergues, complejos turísticos rurales, oficinas municipales de turismo, centros de interpretación, hoteles con encanto o guías de turismo rural se dan cita en esta feria en la que también tienen una presencia destacada los cuatro parques naturales de la provincia y donde están representadas las ocho diputaciones andaluzas. La Administración provincial jiennense, que organiza Tierra Adentro a través de Ferias Jaén, cuenta con un estand de 128 metros cuadrados donde son protagonistas las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza; el oleoturismo, los parques naturales y la gastronomía del aceite de oliva. Junto a este espacio, donde se van a realizar catas y degustaciones de los AOVE Jaén Selección, la Diputación también promociona en Tierra Adentro la industria agroalimentaria a través de la Zona Degusta Jaén donde están representadas unas 25 empresas agroalimentarias.

La zona gastronómica y la dedicada a turismo activo serán de las más concurridas en una feria en la que el aspecto puramente profesional también va en crecimiento. En el marco de esta feria se celebra la Jornada Profesional de Turismo Rural en Andalucía y el XVI Encuentro Internacional de Naturaleza e Interior: Andalucía Elección Natural, foro de comercialización turística en el que participan 12 turoperadores internacionales y 28 agencias de viajes nacionales. Los participantes en este encuentro han realizado un fam trip durante la jornada de ayer y hoy por distintos puntos de la provincia -Alcalá la Real, Alcaudete, Martos y Jaén-, para conocer la Ruta Castillos y Batallas del Reino de Jaén y el oleoturismo a través de la Vía Verde del Aceite.