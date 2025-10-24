El Ayuntamiento de Martos llega a la XXIII Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2025, con el firme objetivo de mostrar al público más cercano todo lo bueno que puede ofrecer. El alcalde, Emilio Torres, ha asistido a la inauguración de la cita con el firme propósito de dar a conocer todas las bondades y oportunidades que la ciudad de La Peña alberga.

La participación del Ayuntamiento de Martos en esta feria responde al compromiso del equipo de Gobierno con la promoción del municipio como destino cultural y turístico de referencia en la provincia de Jaén. Durante el evento, Martos mostrará su amplia oferta cultural y turística, que abarca su rico patrimonio histórico-artístico, sus tradiciones, su programación cultural mensual, así como sus propuestas de turismo activo, gastronómico y de naturaleza. “Durante todo el fin de semana vamos a estar presente en la feria de Tierra Adentro, una oportunidad y sobre todo un escaparate para proyectar la imagen turística de Martos”, ha afirmado el alcalde, que ha puesto en valor todo el potencial y la diversidad de recursos con los que cuenta la ciudad.

El espacio expositivo de Martos será una oportunidad para dar a conocer los principales atractivos del municipio, fortalecer la colaboración con agentes del sector turístico y proyectar la imagen de Martos como un destino con identidad, dinamismo y calidad.

De esta forma, se mostrará “lo mejor” de Martos, es decir, su historia, su patrimonio, su gastronomía, su olivar, sus tradiciones, en definitiva, todo lo que hace único al municipio. Es una oportunidad para la promoción turística y crear sinergias con otros municipios.