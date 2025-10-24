La concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, ha participado en la clausura y presentación de los trabajos del Proyecto ‘Cosiendo, Tejiendo y Compartiendo 2025’, una iniciativa que ha contado este año con 50 participantes a través de la confección de ropa de cuna y prendas para bebés. Muñoz ha puesto en valor los beneficios que aporta esta actividad, que está especialmente destinada a personas usuarias de diferentes equipamientos de adultos/mayores de la ciudad, como el Centro Residencial de Linares, los centros sociales, el Centro de Participación Activa o la Vocalía del Mayor de la Asociación de Vecinos La Esperanza.

“El hecho de que nuestros mayores puedan realizar estos trabajos artesanales tiene una doble vertiente, ya que ponen en práctica sus capacidades, empleando su tiempo libre y mejorando su salud física, cognitiva y emocional, y además realizan una aportación social y solidaria, ya que lo realizado se destina a niños vulnerables de nuestra ciudad, a través de la guardería Sagrado Corazón, las hermanas de la Consolación y Cáritas”, ha señalado la edil.