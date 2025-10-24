El Ayuntamiento de Linares ha implementado un dispositivo especial de tráfico, transporte urbano y horarios del cementerio con motivo de la celebración de Todos los Santos. Así, según ha explicado el conejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, desde el próximo lunes, 27 de octubre, hasta el 1 de noviembre, las instalaciones abrirán de forma ininterrumpida de 09:00 a 19:00 horas, mientras que el día 2 de noviembre el horario será de 09:00 a 18:00 horas.

De otro lado, el edil ha señalado que 31 de octubre se llevará a cabo, en el Cementerio de San José, la actividad ‘El Jardín de los Recuerdos’, “una experiencia que combinará arte, emoción y memoria, y por la que se han interesado más de 300 personas”. Esta iniciativa ideada por el Área de Salud junto con el Conservatorio Profesional de Música ‘Andrés Segovia’ y Cementerio Parque, celebrándose en dos pases (20:00 y 21:15 horas).

Hervás ha apuntado además las diferentes mejoras ejecutadas en el cementerio, como “la restauración de la capilla, que estaba en estado de ruina, y en cuya primera fase se están abarcando los problemas de humedad capilar, se ha hecho una limpieza de la fachada con hielo seco y una reforma de la cubierta”. “Los visitantes que acudan en estas fechas tan señaladas comprobarán cómo se ha reconstruido el tejado de las nicheras del Cementerio San Sebastián, que estaban en estado de ruina, y también se ha comenzado la segunda fase de construcción del conjunto de nuevas nicheras del Cementerio Parque”.

En esa línea, el concejal ha recordado la actuación de reconstrucción del muro perimetral y la restauración del monumento del patio de San Diego, además de la sustitución de la solería dañada del patio de Linarejos, junto con otras actuaciones llevadas a cabo el año pasado. “En los últimos cinco años, la inversión en el conjunto del cementerio supera los 660.000 euros”, ha indicado Antonio Luis Hervás, quien ha informado también sobre los próximos proyectos que se pondrán en marcha, como la reconstrucción de nicheras en el patio de Linarejos que presentan estado de ruina, o la reconstrucción de tejados destruidos en el cementerio de San Sebastián.

Movilidad

En lo que respecta al dispositivo especial de tráfico, la concejal-delegada de Policía Local, Mariola Aranda, ha señalado que a partir del próximo martes, 28 de octubre, se abrirá el tramo de la carretera del cementerio hacia la Nacional 322 en sentido único. “De esta manera, los accesos al cementerio serán más fluidos y no habrá tantos problemas de tráfico como había antes. Este dispositivo estará hasta el 2 de noviembre y además, a partir del lunes, se habilitará la explanada junto al cementerio para 150 aparcamientos disuasorios, ya que esta medida funcionó bien el año pasado”, ha señalado la edil, quien ha indicado que agentes de Policía Local controlarán el tráfico para facilitar el acceso y la movilidad de los visitantes, así como para garantizar la seguridad.

En cuanto al transporte urbano, el concejal-delegado José Luis Roldán ha explicado que se pondrán en funcionamiento servicios especiales de autobuses urbanos, desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y las líneas implicadas serán la 1, la 2, la 3, la 4 y la 6, de tal manera que “este año se van a prestar más y mejores servicios gracias a la nueva flota de autobuses eléctricos, con mayor comodidad para los linarenses”.