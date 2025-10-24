La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Turismo, Enrique Mendoza, mantuvo una reunión con el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en la que se abordaron aspectos vinculados a la Fiestas Íbero Romanas de Cástulo y la futura colaboración entre el Ayuntamiento y la Administración autonómica para la organización de dicho acontecimiento.

En este encuentro se han intercambiado impresiones acerca de la importancia y el carácter multitudinario de estas fiestas, en cuyas actividades participan numerosas personas de todas las edades, tanto de Linares como procedentes de otros lugares. Y es que este evento, declarado de Interés Turístico de Andalucía, cuenta con una gran repercusión a nivel cultural, turístico y como dinamizador económico.

“Las Fiestas de Cástulo son uno de los grandes escaparates que tiene Linares para mostrar nuestro pasado, vivir nuestro presente y seguir construyendo nuestro futuro. Los linarenses, año tras año, las sienten cada vez más como algo propio, por eso desde el Ayuntamiento y este equipo de Gobierno continuaremos apoyándolas y promocionándolas para hacerlas más grandes, y en ese camino es de gran importancia contar con el inestimable apoyo y la complicidad de administraciones como la Junta de Andalucía, con la que vamos de la mano una vez más”, ha señalado la alcaldesa.

Por su parte, el consejero ha afirmado: “El Gobierno de Juanma Moreno sigue apostando por el Turismo de Jaén y los datos nos dicen que vamos por el camino correcto. La cultura es un elemento decisivo en la motivación de los turistas que vienen a esta provincia y a Andalucía. Por ello, estamos abiertos a colaborar con el Ayuntamiento de Linares en la celebración de esta fiesta que refuerza el posicionamiento turístico de la ciudad”.