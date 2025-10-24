El Ayuntamiento de Andújar participa un año más en la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro 2025, que se celebra del 24 al 26 de octubre en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA). Bajo el lema “Andújar, destino natural y gastronómico”, la ciudad muestra su riqueza natural, gastronómica y cultural a través de un completo programa de actividades y la implicación de 49 empresas locales de los sectores del alojamiento, el aceite de oliva, el turismo activo, la artesanía y los productos agroalimentarios.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona Limón, ha subrayado durante la inauguración que “el turismo se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de nuestra ciudad, generando empleo y fortaleciendo a nuestros sectores productivos, desde la hostelería hasta la agroalimentación”. Carmona ha destacado además la apuesta municipal por la mejora de la atención al visitante, la promoción de un turismo accesible e inclusivo, y la consolidación de grandes citas como la Romería de la Virgen de la Cabeza, Anducab o el Mes del Lince Ibérico.

Entre las principales actividades programadas destaca la presentación “La Berrea: turismo de naturaleza en la Sierra de Andújar”, que pone en valor el Parque Natural Sierra de Andújar como motor de identidad y desarrollo local. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Director del Parque Natural, la Sociedad de Cazadores de Andújar y diversas empresas de turismo activo como Tourlynx, Birds & Lynx, Gato Clavo o SierraSup Paddle Surf.

Asimismo, el consistorio celebra el acto “Andújar, tierra del flamenquín”, homenaje al histórico Restaurante Madrid-Sevilla, donde nació en 1939 este plato emblemático de la gastronomía andaluza. Durante el evento, el Ayuntamiento rinde reconocimiento a la familia Gómez Minaya, heredera de los creadores del flamenquín, y ofrece una degustación en colaboración con Agrícola Colorín, Pan de Olivo y Vinos Vitaca.

El concejal de Promoción, Comercio y Turismo, Juan Carlos Martínez, ha explicado que “la berrea y el flamenquín representan dos pilares de nuestra identidad turística: la naturaleza y la gastronomía, que combinadas reflejan la autenticidad y el alma de Andújar”.

Durante los tres días de feria, el stand de Andújar acogerá también talleres familiares, catas de aceite de oliva virgen extra y actividades infantiles como el espectáculo “La Magia del Lince”, reafirmando el carácter participativo y vivencial de la propuesta.

Con esta edición, Andújar consolida su presencia en Tierra Adentro como un destino de referencia en turismo sostenible y experiencial, que combina tradición, naturaleza y sabor con una oferta turística en constante crecimiento.