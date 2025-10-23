La Incubadora de Empresas del Campus Científico Tecnológico de Linares se convirtió este jueves en un punto de encuentro clave para la juventud y el tejido empresarial de la comarca, al acoger la Feria de Empleo Talento Joven, organizada por la Cámara de Comercio de Linares. El evento, que reunió a 23 empresas de distintos sectores económicos, tuvo como objetivo principal generar un espacio de interacción directa entre los jóvenes y las compañías, fomentando el empleo, el emprendimiento y la profesionalización de las nuevas generaciones.

La jornada permitió a los asistentes conocer de primera mano las demandas del mercado laboral, presentar sus currículums y establecer relaciones profesionales con responsables de recursos humanos, generando un contacto que va más allá de la mera oferta de trabajo. Por su parte, las empresas participantes valoraron la posibilidad de identificar talento local, establecer vínculos directos con futuros profesionales y transmitir la cultura corporativa de manera inmediata, un aspecto fundamental para la captación y fidelización de personal cualificado.

María Jerez, gerente de la Cámara de Comercio de Linares, destacó que este tipo de ferias no solo sirve para poner en contacto a jóvenes y empresas, sino también para consolidar a Linares como un espacio de innovación y desarrollo económico, mostrando la capacidad de la ciudad para atraer talento y fomentar oportunidades profesionales de calidad. Patricio Lupiáñez, presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el tejido empresarial y la colaboración entre entidades públicas y privadas, que se traduce en un impacto positivo sobre la economía local y la empleabilidad juvenil.

Una experiencia completa para los asistentes Los jóvenes que participaron en la Feria pudieron disfrutar de una experiencia completa, diseñada para favorecer el desarrollo de competencias y habilidades profesionales. Durante toda la mañana, pudieron recorrer más de veinte stands de empresas y organizaciones con ofertas de empleo activas, conocer de primera mano las oportunidades disponibles en distintos sectores y entregar sus candidaturas directamente a los responsables de selección. Además, contaron con el asesoramiento permanente del equipo de formación y empleo de la Cámara, que ofreció orientación personalizada sobre currículums, entrevistas y desarrollo profesional. La Feria también incluyó talleres prácticos y dinámicas que fomentaron la creatividad, la innovación y el liderazgo. Rafael Sancho abrió la jornada con su taller “Creatividad + Innovación = Éxito”, centrado en emprendimiento e innovación. Posteriormente, Susana Gutiérrez y Eva Infante, de Tres Pasos Consultores, impartieron la sesión “10 pasos para lograr tu empleo”, orientada a mejorar la empleabilidad de los participantes. Finalmente, Santiago Amador ofreció el taller “El futuro es vuestro”, con consejos de comunicación y estrategias para afrontar con éxito la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional.