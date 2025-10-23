La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha mantenido una reunión con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la que se han abordado cuestiones vinculadas a la mejora y modernización del tratamiento y la recogida separada de residuos y biorresiduos. En esa línea, Del Olmo ha puesto en valor las ayudas otorgadas por la Administración autonómica a la Diputación de Jaén para ese fin, y que tienen especial incidencia en el Complejo de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos Guadiel, ubicado en el término municipal linarense.

“Es de agradecer la importante apuesta de la Junta de Andalucía por la economía circular, la sostenibilidad y la reducción de emisiones, y desde el Ayuntamiento de Linares nos sumamos a ese compromiso con el medio ambiente”, ha señalado la alcaldesa.

En este encuentro, se han intercambiado impresiones acerca de la subvención de 4,2 millones de euros para adaptar dichas instalaciones e incorporar el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente, junto a otros 526.000 euros para la mejora de las líneas automáticas de recuperación de papel-cartón y aluminio monodosis. De otro lado, están en fase provisional las ayudas de 954.000 euros para adquirir camiones destinados al servicio de recogida separada de biorresiduos, de las cuales también podrá beneficiarse Linares.

Así mismo, la alcaldesa ha valorado la nueva línea de ayudas dotada con 5 millones de euros procedentes de fondos FEDER, anunciada por la consejera, a la que podrá acogerse Linares para la ejecución de proyectos de adaptación, la creación de infraestructuras verdes o la mejora de su resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos. El concejal Enrique Mendoza también ha estado presente en esta reunión que se ha llevado a cabo esta mañana en Sevilla.