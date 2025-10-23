El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha inaugurado este jueves el I Congreso Internacional ‘Mujeres y Diversidades: avanzando en igualdad desde una mirada intersectorial’, organizado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social de la UJA y financiado por el Ministerio de Igualdad-Instituto de las Mujeres, que durante los dos días de su celebración va a servir para reflexionar sobre las dificultades y barreras en la aplicación del enfoque interseccionalidad para una mejor comprensión y estudio de la mujer y la diversidad, considerando dimensiones fundamentales como el género, identidad u orientación sexual, origen étnico, discapacidad…entre otros, en la sociedad.

En su inauguración, el Rector ha señalado que la UJA debe estar en la vanguardia de la defensa de la igualdad. “Es nuestro compromiso, pero también nuestra obligación, como personas universitarias con vocación de servicio público”, ha apuntado, indicando la necesidad de que toda la sociedad tome conciencia de que la igualdad real no existe. “Tenemos que asumir que el problema persiste y, por tanto, hemos de convertirnos en feministas en el ámbito real. Es una cuestión de responsabilidad colectiva. De lo contrario, este problema tendrá difícil arreglo”, ha declarado.

Asimismo, Nicolás Ruiz ha afirmado que más allá del proceso de emancipación femenina, de la mayor formación y cualificación y de su progresiva incorporación al mercado de trabajo, las mujeres todavía se enfrentan a graves impedimentos. “Aún tienen que afrontar elementos de desigualdad, cada vez más sutiles y, por tanto, más difíciles de combatir. Son los llamados ‘techos de cristal’, esas barreras invisibles que impiden a las mujeres el acceso a cargos ocupados mayoritariamente por hombres”, ha asegurado. En este sentido, considera que los problemas estructurales no se resuelven con soluciones puntuales, sino que requieren de políticas de largo recorrido, destacando la importancia del valor fundamental del conocimiento en materia de igualdad. “En un momento en el que nos llegan voces con discursos negacionistas y sin base científica alguna, las universidades públicas tenemos que rebelarnos y reivindicar la importancia del saber, de los datos contrastados y del debate sereno y democrático. Necesitamos el papel protagonista de personas expertas para que aporten su experiencia y conocimiento, por ejemplo, en el diseño de las políticas públicas de igualdad”, ha asegurado.

Asimismo, Nicolás Ruiz se ha referido a la “firme determinación” de la UJA de ejercer un fuerte liderazgo social para avanzar en la consecución del objetivo de la igualdad real, poniendo como ejemplo la puesta en marcha por primera vez de un Vicerrectorado específico de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, fruto del cual se ha aprobado un nuevo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el 1er Plan de Diversidades, un plan pionero a nivel andaluz.

El acto inaugural ha contado además con las intervenciones del subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández Palomino, y de la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández Pantoja. Manuel Fernández ha subrayado que para el Gobierno de España “las políticas de igualdad son una prioridad esencial y, por eso, hemos desarrollado leyes fundamentales que hacen realidad el principio de igualdad consagrado en la Constitución, como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley Integral contra la Violencia de Género, junto a sus posteriores reformas”. Además, ha indicado que “a pesar de los avances, persisten desigualdades que debemos seguir combatiendo con las mejores herramientas posibles y es por eso que, desde las administraciones e instituciones, tenemos el deber de aportar luz y estrategias que nos permitan seguir avanzando en condiciones de igualdad en el mundo laboral, en el acceso al empleo, en la desigualdad salarial, en la mejora de las pensiones, en compartir los cuidados, en la conciliación de la vida familiar y personal, en la participación real en la vida política y social, en la toma de decisiones, en los derechos sexuales y reproductivos”.

Por su parte, Pilar Fernández ha explicado que hablar de interseccionalidad implica hablar de desigualdades, es decir, “poner de manifiesto cómo a parte de la diferencia mujeres-hombres, existen otras dimensiones que pueden incrementar aún más las desigualdades, tales como la orientación sexual, el origen ético, pertenecer a una clase social determinada o tener alguna discapacidad; se trata de construir la igualdad, partiendo de esas desigualdades”, ha indicado la vicerrectora.

Programa

Otras de las finalidades de este congreso es reflexionar sobre la interseccionalidad, como un enfoque que permite analizar la riqueza y complejidad de las identidades femeninas y, por ende, sobre las diversas causas de vulnerabilidad o de privilegios que pueden coexistir.

Para ello, cuenta con la presencia de relevantes académicas y profesionales en el ámbito, tales como Wendy Harcourt, profesora de Género, Diversidad y Desarrollo Sostenible en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de La Haya y que ha sido presidenta de la Red Mujeres en el Desarrollo de Europa y coordinadora de la Red de Formación Innovadora, Ecología del Bienestar, Género y Comunidad financiada por la UE, que ha abierto este encuentro con la conferencia inaugural titulada ‘Pedagogies of care: feminist practices of belonging rather than othering’.

Además, también participan Alma Pérez, asesora regional de Mujeres, Paz y Seguridad de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Lucas Platero, con una trayectoria marcada por el compromiso activista y la defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ+, o Isabel Martínez Lozano, actualmente directora de Universidades y Promoción del Talento de la Fundación ONCE, quien hasta diciembre de 2011 fue secretaria general de Política Social y Consumo, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y anteriormente secretaria general de políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad. La conferencia de clausura la llevará a cabo María Rodó-Zárate, con el título ‘Cartografiando las desigualdades de género interseccionales: aportaciones metodológicas y resultados del proyecto INTERMAPS’.