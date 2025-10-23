La lonja del Palacio Provincial ha acogido la segunda edición de la Muestra Provincial de Frutos Secos de Cáscara, en la que han tenido cabida la almendra, el pistacho o la nuez

La Diputación de Jaén ha organizado hoy la segunda edición de la Muestra Provincial de Frutos Secos de Cáscara, un evento con el que, como ha subrayado el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, “queremos mostrar el potencial que tiene la provincia en este tipo de productos”. Un total de cinco empresas se han dado cita esta mañana en la lonja del Palacio Provincial para promocionar frutos secos como la almendra, el pistacho o la nuez. “Esta firmas que nos acompañan aquí son una representación de un sector que está en auge”, según ha enfatizado Perales.

Sobre esta actividad, el diputado ha explicado que viene a sumarse a los diferentes eventos que lleva a cabo la Diputación Provincial de Jaén en la lonja del Palacio Provincial para promocionar el sector agroalimentario de la provincia de Jaén y, por supuesto, nuestra estrategia Degusta Jaén”. Al respecto, ha añadido que ayer fue el Día Internacional de los Frutos Secos y “hemos querido aquí traer una muestra del potencial que tiene la provincia también en cuanto a estos frutos”.

Javier Perales ha recordado que el almendro, las nueces o el pistacho “eran en 2012 cultivos casi residuales, ocupaban 59 hectáreas en todo el territorio provincial, y hoy ya son más de 1.000 hectáreas las que se cultivan en nuestra tierra, ayudando a diversificar el monocultivo que tenemos en la provincia de Jaén, que es el olivar, del que estamos muy orgullosos”. Esta diversificación de la agricultura jiennense “es uno de los objetivos que nos marcamos en la Diputación con la puesta en marcha de la estrategia Degusta Jaén, al que se suma la creación y generación de más empleo y el arraigo de la población en el medio rural”, ha apostillado el diputado.

En esta línea, ha insistido en la idoneidad de fomentar el cultivo del almendro, el pistacho o las nueces, porque “son cultivos complementarios al olivar, puesto que la recolección y el cultivo se realizan en épocas diferentes del año, y algo muy importante, comparten casi todas las técnicas y casi toda la maquinaria, con lo cual los agricultores encuentran más facilidades a la hora de desarrollar este tipo de cultivos”.

En la muestra que se ha llevado a cabo hoy, Perales ha detallado que “hemos querido traer las nueces, las almendras, las garrapiñadas, e incluso nos acompaña una de nuestras empresas más emblemáticas y más internacionales, Flor de Mágina, que hace sus dulces almendrados aquí, tan solo a unos metros de Diputación, algo que queremos dar a conocer y que demuestra que la estrategia Degusta Jaén, y sobre todo los objetivos que la Diputación Provincial de Jaén se marcó en cuanto a la diversificación de nuestro cultivo predominante, están funcionando”.

Entre las firmas presentes en esta II Muestra Provincial de Frutos Secos de Cáscara también se encuentra Appistaco, una asociación de pistachos con la que la Administración provincial “lleva trece años colaborando a través de diversos convenios, con los que le hemos concedido cerca de 73.000 euros para que esta entidad haga de enlace entre los agricultores del pistacho y la Diputación y les presten una asistencia técnica que está dando muy buenos resultados”, ha concluido el diputado de Agricultura y Ganadería.