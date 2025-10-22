La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por los concejales-delegados de Participación Ciudadana y Obras, Mamen Muñoz y Michel Rentero, realizó una visita a la sede de la Asociación de Vecinos Arrayanes Sur 520, donde mantuvo una reunión con sus miembros directivos.

En este encuentro, Del Olmo atendió las peticiones formuladas por los representantes vecinales, con el propósito de darles respuesta y solución para la mejora del barrio. Así, se abordaron asuntos vinculados a mantenimiento y limpieza en calles y jardines, seguridad o tráfico, entre otros temas.