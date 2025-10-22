La Fundación Franz Weber ha pedido este miércoles a las familias linarenses evitar acceder a la clase práctica taurina prevista para el domingo 26 por suponer, entienden, » una actividad no apta para ser visualizada por niñas, niños y adolescentes».

Los naturalistas realizan esta solicitud pública señalando que en estos eventos los menores pueden presenciar violencia explícita sobre animales y diferentes estudios señalan que esta puede derivar en comportamientos de angustia, efectos traumáticos y contribuir a la normalización de la propia violencia.

Además la ONG lamenta que el Ayuntamiento de Linares aparezca, una vez más, dando soporte institucional a prácticas totalmente inadecuadas para niñas y niños, y en donde se produce una aceptación de las agresiones que impactan sobre su desarrollo social, moral, intelectual y psíquico.

FFW ha solicitado la retirada de cualquier acción de promoción dirigida a personas menores de edad, por ser contraria a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño.

La entidad naturalista posee estatus consultivo en este organismo internacional de especialistas en derechos de la infancia, y han señalado que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, subrayando que había que alejarlos de los mismos.

«El Gobierno local no solo ha hecho caso omiso de estas objeciones, tampoco tiene en cuenta el interés superior de la infancia y la adolescencia, sustituyéndolo por su afán de promover la tauromaquia entre los grupos más vulnerables, como es el soporte directo a una escuela taurina sin demanda real entre las familias», critican desde la ONG.