El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén condena enérgicamente una nueva agresión sufrida, en esta ocasión por una auxiliar de enfermería, mientras desempeñaba su trabajo en el Servicio de Urgencias del Hospital de San Agustín de Linares. En concreto, la enfermera sufrió agresiones físicas y amenazas muy graves por parte de los familiares de un paciente, que también amenazaron e insultaron al resto de trabajadores que se encontraban allí en ese momento.

El presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, Antonio Álamo, en nombre de todo el colectivo, rechaza públicamente cualquier tipo de agresión a sanitarios y ofrece el apoyo de la institución colegial a la víctima de esta nueva agresión. Álamo recuerda que “los profesionales sanitarios somos considerados autoridad y así se nos debe tratar y respetar”. También pide, una vez más, medidas de seguridad urgentes, reales y eficaces.

Antonio Álamo recuerda que, según datos de los Servicios Jurídicos del Colegio, entre el 70 y 80 % de las agresiones verbales quedan impunes. “Los insultos son recibidos mayoritariamente (90-95%) por enfermeras y proferidos por hombres”, apunta el presidente.