La Diputación Provincial de Jaén patrocina la obra ‘El último tren’, musical promovido por la Asociación Cultural Castvlum junto al grupo teatral ‘Estación de Almería’. Las cincos estaciones de ferrocarril linarenses activas durante el siglo XX -Estación Linares-Baeza, Estación de Madrid, Estación de Almería, Estación de la Zarzuela y Estación de La Carolina- serán protagonistas de este trabajo, que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre en el Teatro Cervantes. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, que ha participado este miércoles en la presentación de este evento cultural, que forma parte asimismo de la programación que conmemora el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad a Linares por el rey Alfonso XII, ha incidido en “el compromiso y apuesta de la Administración provincial por la cultura jiennense”.

De igual forma, el responsable del área de Agricultura y Ganadería de la Administración provincial ha felicitado el trabajo realizado por el colectivo Castvlum y el grupo teatral ‘Estación de Almería’, “por poner en valor y recordar el papel que tenían estas estaciones de ferrocarril en la ciudad de Linares a través de este musical, que sin duda será todo un éxito”. En esta línea, el presidente del colectivo cultural linarense, Alfredo Catalán, quien ha intervenido también en la presentación de ‘El ‘último tren’ junto al director del grupo artístico ‘Estación de Almería’, Juan Francisco Rodríguez, ha adelantado algunas de las novedades presentes en materia musical, “ya que esta obra recorrerá distintos estilos que oscilarán entre la época Barroca hasta la actual”.

Así, Catalán ha añadido que “los espectadores podrán disfrutar de óperas, de fragmentos de poemas sinfónicos, además de una mezcolanza entre la música española y europea”. Composiciones de Mozart, Rossini, Verdi, Johann y Richard Strauss, Albéniz o Antonio Álvarez, entre otros músicos, estarán presentes en la obra ‘El último tren’, que serán interpretadas por una orquesta formada por 25 músicos, un coro compuesto por 40 vocalistas, además de contar con la participación del tenor Julián López, del barítono David Gascón y de las sopranos Sandra Jiménez y Ana María Díaz-Olaya.

Por su parte, el director del grupo teatral ‘Estación de Almería’ ha adelantado algunas de las novedades que presenta la obra ‘El último tren’, “en la que predomina la historia y la ficción”. De este modo, Juan Francisco Rodríguez ha destacado que “este trabajo no sigue una línea temporal de nuestro pasado, sino que va dando saltos por las distintas estaciones tratando algunos temas como la emigración de los años 50-60, la prohibición del Carnaval, la problemática que vivieron los mineros de la zona o el tranvía de esta ciudad”. Además de la parte histórica, “la ficción contará con un notable interés, ya que se hará referencia a las dificultades que la mujeres de principios del siglo XX tenían para desarrollar una labor artística o se rendirá tributo al cine mudo, entre otras escenas”.

Las entradas para la obra ‘El último tren’ pueden adquirirse en los establecimientos Kavka Libros o Musical Linares o en las taquillas del Teatro Cervantes, que abrirán al público el mismo día del estreno.