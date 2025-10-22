La concejala-delegada de Cultura y presidenta del Centro de Estudios Linarenses, Susana Ferrer, presidió la reunión del Consejo de Dirección de dicha institución, en la que se abordaron diferentes propuestas para el impulso y mejora de la misma. Entre los asuntos tratados por el máximo órgano de gobierno del CEL, destaca la aprobación de la memoria anual de gestión y la planificación de actividades previstas para lo que resta de año, así como la memoria de actividades para el próximo ejercicio.

También se procedió a la ratificación del nombramiento de consejeros académicos de honor y se trataron aspectos de gestión administrativa y económica sobre los que el Consejo de Dirección tiene competencia. En otro orden de cosas, se pusieron sobre la mesa cuestiones vinculadas al funcionamiento interno de la institución cultural linarense, como el proyecto de reforma estatutaria del CEL, la dotación de nuevos recursos materiales o la mejora de los actuales canales de comunicación.

“Todo ello va encaminado hacia el impulso y la mejora del Centro de Estudios Linarenses, una institución consolidada en nuestra ciudad y cuyos principales fines son el fomento y la práctica de la investigación, el estudio, la creación, la formación, la divulgación y la preservación de la historia y el patrimonio cultural de Linares”, ha señalado Ferrer.