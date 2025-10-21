Jaén, 21 de octubre de 2025. La XXIII Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2025, abrirá sus puertas el próximo viernes, 24 de octubre, con la presencia de 80 expositores y una superficie ocupada de 7.500 metros cuadrados. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado en la presentación de esta muestra que organiza la Diputación de Jaén a través de Ferias Jaén y que se desarrollará hasta el domingo, 26 de octubre, en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos.

En este acto, Lozano ha destacado que “Tierra Adentro 2025 es una oportunidad para mostrar al mundo el momento que vive Jaén, un momento de crecimiento, innovación y orgullo territorial”. “Tierra Adentro es mucho más que una feria, es el gran escaparate del turismo de interior de Andalucía, un espacio donde cada año se da cita la oferta más innovadora, sostenible y auténtica de nuestro territorio. Y, como siempre, la Diputación Provincial de Jaén juega un papel fundamental, no solo como expositor, sino como motor y vertebrador de toda la estrategia turística provincial”, indicaba Lozano.

El diputado de Promoción y Turismo, que ha participado en la presentación de esta muestra junto al consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha puesto de manifiesto el intenso trabajo que “la Diputación está desarrollando en materia turística en el marco de los fondos europeos Next Generation EU”. En concreto, “la provincia de Jaén gestiona 11 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y el programa Impulsa Patrimonio, con una inversión total de 70 millones de euros, de los cuales 22,5 millones corresponden directamente a la Diputación. A ello se suma la Plataforma Inteligente de Destino, con 4,5 millones, que digitalizará toda la oferta turística provincial”, ha apuntado Lozano.

Asimismo, el diputado de Promoción y Turismo ha subrayado que “la provincia ha pasado de ser un destino desconocido a ser un ejemplo de cómo el turismo puede ser una palanca de desarrollo rural, de cohesión social y de generación de empleo. Y eso es fruto del trabajo conjunto entre administraciones, empresarios, asociaciones y técnicos, que cada día hacen posible que el paraíso interior jiennense sea una realidad más viva, más sostenible y más reconocida”.

Referente a la participación en Tierra Adentro, “este año, la Diputación vuelve a estar presente con un estand de 128 metros cuadrados, que ha renovado su imagen y en el que las ciudades Patrimonio de la Humanidad, el oleoturismo, nuestros parques naturales, Degusta Jaén y los aceites Jaén Selección serán los grandes protagonistas”, ha detallado el diputado provincial.

En este espacio expositivo, “hemos querido mostrar una visión moderna, digital y sostenible del destino Jaén, paraíso interior, apoyada en una gran pantalla audiovisual que proyectará los vídeos promocionales de la provincia, de Degusta Jaén y de los cinco cocineros jiennenses con estrella Michelin”.

Coincidiendo con la feria, se celebra el 5th International Nature & Inland Meeting – Choose Nature Agrotourism, un foro internacional de comercialización turística en el que participarán 12 turoperadores internacionales y 28 agencias nacionales, con la colaboración de Turespaña y nueve oficinas españolas de turismo en el extranjero. “Durante los días 23 y 24 de octubre, el fam trip recorrerá distintos puntos de la provincia —Alcalá la Real, Alcaudete, Martos y Jaén capital— mostrando lo mejor de nuestro oleoturismo, patrimonio y naturaleza”, ha indicado Lozano.

Por otro lado, Tierra Adentro es para el consejero “un símbolo de ese nuevo tiempo que vive el turismo andaluz”. “Un tiempo de equilibrio entre tradición e innovación, entre sostenibilidad y competitividad, entre crecimiento económico y respeto por nuestro entorno”, ha dicho destacando el papel de Jaén a la hora de hacer de Andalucía el destino turístico más completo, sostenible y competitivo de Europa.

Además, –a su juicio– Jaén juega un papel protagonista. “Esta provincia es un laboratorio natural del turismo de interior: cuenta con una de las mayores superficies de espacios protegidos de España, con una oferta creciente en oleoturismo, turismo cultural, activo y gastronómico. Jaén demuestra que el turismo puede ser motor de desarrollo, de modernización y de orgullo para toda una tierra”, ha explicado.

Asimismo, y de forma paralela a la feria, se va a celebrar una mascotada canina, que tendrá lugar el sábado, 25 de octubre y la 54ª Exposición Nacional Canina, durante la jornada del sábado, 26 de octubre.

Por otro lado, la feria contará con actividades paralelas de turismo activo, tales como hinchables multiaventura o circuito de coches a pedales, para hacer más atractiva la visita a la feria. Además de presentaciones, pasacalles y degustaciones de productos de los distintos territorios, entre otras iniciativas.