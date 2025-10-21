El Área de Festejos del Ayuntamiento de Linares ha publicado en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica las bases de los sorteos que se celebrarán para designar a las personas que encarnarán a los Reyes Magos el próximo 5 de enero de 2026. Así, se abre un único plazo de inscripción, comprendido entre los días 27 de octubre y 14 de noviembre de 2025, ambos inclusive, para que los vecinos interesados en participar puedan entregar la correspondiente solicitud.

Por otra parte, Festejos también publicó en la misma plataforma las bases para el sorteo de cesión de carrozas de la Cabalgata que desfilará por las calles de la ciudad la noche del próximo 5 de enero. De igual forma, se abre un único plazo de solicitudes, del 27 de octubre al 14 de noviembre de 2025 (ambos inclusive), para que todas aquellas asociaciones, entidades, colegios, clubes o colectivos, que estén legalmente constituidos como entidad sin ánimo de lucro y con domicilio social en Linares y/o que estén inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Linares, puedan solicitarlo de forma electrónica.

“Desde el Área de Festejos animamos a la ciudadanía a participar en estos sorteos, ya que encarnar la figura de los Reyes Magos supone una gran ilusión, en una jornada que se vive muy especialmente por los más pequeños, pero también por los mayores”, ha señalado la concejala-delegada Susana Ferrer.