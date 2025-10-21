El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Linares avanza en el proceso para la creación e implantación de un Punto de Encuentro Familiar en la ciudad. Actualmente, se sigue trabajando en la fase administrativa del proyecto, que está prácticamente acabada, así como en la adecuación del espacio que acogerá la prestación de este nuevo recurso, de tal manera que reúna las condiciones que exige la Junta de Andalucía para ofrecer a los usuarios las garantías necesarias propias del servicio.

Al respecto de este recurso, la alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Igualdad y Diversidad, Mamen Muñoz, y el concejal-delegado de Función Pública, Enrique Mendoza, mantuvo una reunión con Ana Carolina Parejo, fiscal delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal en la Fiscalía Provincial de Jaén, y Fernando Garzón, delegado del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén en Linares. En este encuentro se abordaron cuestiones vinculadas a la organización, el funcionamiento y la atención de este Punto.