La actividad “El Jardín de los Recuerdos”, organizada por el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares, ha registrado un éxito sin precedentes, con todas las plazas agotadas en tiempo récord. Ante la enorme demanda, se ha decidido duplicar el aforo y ofrecer dos pases el próximo 31 de octubre, a las 20:00 y 21:15 horas.

Más de 300 personas han realizado la preinscripción para disfrutar de esta experiencia nocturna en el Cementerio Municipal de San José, que combina arte, emoción y memoria en un entorno único. Las personas inscritas recibirán una llamada o correo electrónico para confirmar su turno, mientras que quienes no consigan plaza quedarán en lista de espera por si se liberan vacantes adicionales.

El Ayuntamiento de Linares agradece la increíble acogida de esta propuesta, que ha logrado despertar el interés de la ciudadanía y convertir el Cementerio de San José en escenario de una actividad cultural y emotiva sin precedentes en la ciudad.