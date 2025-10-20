NOTA: EN BREVE AÑADIREMOS EL VÍDEO DE LA PRESENTACIÓN

La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, acompañada por el director de la Biblioteca Pública Municipal, Manuel Reyes, ha presentado la programación de la tercera edición de ‘Otoño Cultural’, una iniciativa organizada con el fin de “seguir fomentando el hábito lector y propiciar espacios de encuentro entre autores y lectores, especialmente el público infantil y juvenil”, según ha explicado la edil. Así, durante las próximas semanas se van a llevar a cabo diferentes actividades, tales como presentaciones de libros, visitas guiadas o narraciones, dirigidas al alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

“Este año contaremos con cinco autores, Juan Fernández Miranda, Roberto Aliaga, Boni Ofogo, José Antonio Lucero y Javier Rubio Donzé, ya que este ciclo está enfocado a las diferentes edades y ofrecerá un amplio abanico de divulgación social e histórica, narrativa y mediación intercultural”, ha señalado Ferrer. La Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud y el Auditorio Municipal de El Pósito serán los lugares que acojan la programación del III Otoño Cultural, que comenzará este próximo viernes, 24 de octubre.

La concejala ha destacado que también se llevarán a cabo visitas guiadas concertadas para escolares a la exposición conmemorativa del 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad ‘Linares en sus documentos’, con el objetivo de que los más pequeños conozcan parte del patrimonio documental de la ciudad. Además, como principal novedad, en este ciclo se celebrará un concierto de la Sperian Symphony Orchestra.

“Esperamos que esta iniciativa vuelva a ser un éxito, ya que nos respaldan las dos ediciones anteriores, tanto por el nivel de los autores que participaron como por la gran participación de escolares y la implicación de centros educativos”. “Con este III Otoño Cultural lanzamos una propuesta más ambiciosa para seguir propiciando el hábito lector entre los más jóvenes, estrechar lazos entre autores y lectores, y que los jóvenes adquieran el hábito de leer como una forma de desarrollo personal. Y es que narrar, contar y compartir historias une, y queremos que este otoño la ciudad de Linares se llene de historias que merece la pena ser compartidas”, ha afirmado Susana Ferrer.